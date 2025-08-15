Bebê morta pelo pai em Anápolis: conselheira tutelar revela bastidores de tragédia que poderia ter sido evitada

Graziele Araújo Ramos contou com exclusividade ao Portal 6 como a criança foi retirada da família e depois levada de volta pelos pais sem comunicação às autoridades

Davi Galvão Davi Galvão -
Anápolis
Neném foi deixada aos cuidados da avó, mas pega sem autorização pelos pais. (Foto: Reprodução)

A conselheira tutelar Graziele Araújo Ramos conversou com o Portal 6 e detalhou os bastidores de uma tragédia que abalou Anápolis: a morte da bebê Elza Mariana, de apenas 02 meses, morta pelo próprio pai na quinta-feira (14).

Em entrevista exclusiva, a profissional responsável pelo caso detalhou como a criança havia sido retirada da família em junho e colocada sob proteção da avó materna, mas acabou voltando para as mãos dos agressores.

“Aperta o coração”, desabafou Graziele ao relembrar o momento em que descobriu que os pais haviam retirado a bebê da casa da avó sem comunicar o Conselho Tutelar. Pelo o que já foi levantado, é possível adiantar que tragédia expõe as fragilidades do sistema de proteção infantil e levanta questionamentos sobre como evitar que casos similares se repitam.

O pai da bebê já foi preso, e a Polícia Civil investiga a possível conivência da mãe, Nayara, em episódios anteriores de maus-tratos, embora não haja indícios de sua participação na agressão fatal.

Casa imunda, bagunçada e imprópria

Graziele Araújo Ramos assumiu o caso após receber denúncias de agressões e maus-tratos contra as crianças e a mãe. Em 6 de junho, ela tomou a difícil decisão de retirar Elza Mariana, então com cerca de um mês, e seus três irmãos da residência familiar.

“A casa estava imunda, bagunçada e imprópria ao convívio”, descreveu a conselheira. Os pais eram usuários de entorpecentes, e a mãe sequer havia feito o pré-natal da bebê – fato que serviu de estopim para o acionamento do Conselho Tutelar.

Emocionada com a situação da família, Graziele organizou por conta própria campanhas para arrecadar roupas e itens de cuidados pessoais.

“Ela sempre muito carinhosa com as crianças, e elas com a mãe, uma cena muito difícil, separar uma família, mas infelizmente a gente explicou para ela que era o melhor, que não havia condições das crianças ficarem com eles. Ela entendeu, aceitou”, relembrou.

A conselheira chegou a registrar em vídeo o momento da entrega das crianças à avó materna, seguindo o procedimento padrão do Conselho Tutelar de procurar um membro da família extensa para cuidar de crianças em situação de vulnerabilidade.

A tragédia que poderia ter sido evitada

O que deveria ter sido uma medida de proteção definitiva se transformou em tragédia poucas semanas depois. Os pais retiraram a bebê da casa da avó sem comunicar o Conselho Tutelar, burlando o sistema de proteção.

Quando questionada posteriormente sobre o motivo, a mãe disse estar com medo de que lhe tirassem a filha novamente.

“Aperta o coração, nessa hora eu falei que a gente já tinha conversado, tínhamos concordado que era o melhor ela ficar com a avó, mas ela estava muito abalada, muito complicado”, relembrou Graziele.

No último domingo (10), as autoridades foram acionadas para socorrer a bebê em um suposto caso de engasgo. No entanto, a investigação da Polícia Civil revelou que as lesões apresentadas eram incompatíveis com a versão apresentada pelos pais.

“O papai bate só na mamãe”

A conselheira revelou ainda detalhes chocantes sobre a primeira visita à casa da família. Logo ao chegar, uma das filhas do casal disse: “o papai bate só na mamãe”, expondo um ambiente de terror doméstico.

“Na minha visão, a Nayara também é uma vítima. Ela sofria agressões do marido, mas recusava-se a se enxergar como vítima. Eu me compadeço com a dor dela, quando ela soube o que o companheiro tinha feito, ela ficou fora de si, com muita raiva, desacreditada”, comentou Graziele.

A conselheira também se solidarizou com a mãe, que passou a receber diversos ataques de internautas que acompanham o caso. “É uma neném que foi tirada da mãe, ela já está passando por uma dor terrível. Agora é o momento sim de investigar o que aconteceu, mas também de acolher”, destacou.

Não há indícios de participação da mãe, diz delegada

A delegada Aline Lopes Cardoso, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), confirmou ao Portal 6 que não há indícios de participação da mãe na agressão que culminou na morte da bebê.

Entretanto, a DPCA investiga se Nayara pode ter sido conivente com outras situações envolvendo abandono e maus-tratos anteriores.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias