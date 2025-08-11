Presa por tentar matar a mãe, filha repete a ameaça: “você acha que eu sou moleque?”

Vítima recebeu golpes de facão nos braçoes e na cabeça

Davi Galvão - 11 de agosto de 2025

Filha confessou ter esfaqueado a própria mãe. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 25 anos, foi presa em flagrante na cidade de Goiás, nesta segunda-feira (11), suspeita de tentar matar a própria mãe a golpes de facão.

De acordo com a Polícia Militar (PM), as duas estavam consumindo bebidas alcoólicas quando começaram a discutir. A filha teria então atacado a vítima na região dos braços e da cabeça.

Após o ataque, a suspeita procurou o vigilante de uma policlínica e confessou o crime. A vítima foi encontrada consciente, mas com ferimentos no braço e na cabeça.

O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos no local, incluindo limpeza dos ferimentos e contenção do sangramento, e levou a mulher para o Hospital São Pedro de Alcântara.

Em um vídeo registrada pelas autoridades, a autora das agressões não pareceu se intimidar com a presença dos militares e seguiu proferindo ameaças de morte contra a mãe, afirmando “não ser moleque”.

A jovem foi levada à delegacia, onde foi autuada por tentativa de feminicídio e ameaça.