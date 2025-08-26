Jorge Kajuru se licencia do Senado para tratar depressão com método considerado inovador

Senador por Goiás ficará afastado por 30 dias para focar na saúde. Uso a substância para o mesmo fim também foi admitido pelo bilionário da Tesla e do X

Samuel Leão - 26 de agosto de 2025

Jorge Kajuru é senador por Goiás. (Foto: Geraldo Magela/Agência Senado)

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) anunciou nesta terça-feira (26) que irá se licenciar do mandato por 30 dias para se dedicar a um tratamento de saúde.

O parlamentar goiano se internou no hospital DF Star, em Brasília, para tratar de um quadro de depressão e insônia, além de outras questões de saúde como fraqueza muscular e pólipos no intestino.

O método inovador escolhido por Kajuru para combater a depressão inclui o uso de ketamina, um anestésico que tem revolucionado o tratamento de casos severos e resistentes da doença.

A substância, originalmente desenvolvida para fins anestésicos, tem demonstrado ação rápida e eficaz quando aplicada em ambientes hospitalares controlados para transtornos mentais.

Elon Musk também usa

A ketamina para saúde mental não é exclusividade do senador goiano. O bilionário Elon Musk, proprietário da Tesla e da rede social X, também admitiu publicamente que faz uso da mesma substância para tratar o que descreveu como um “estado químico negativo” semelhante à depressão.

A revelação do empresário gerou amplo debate sobre tratamentos não convencionais para saúde mental.

Suplente Milton Mercês não assume

Durante o período de afastamento, Kajuru não será substituído por seu suplente, Milton Mercês, pois a licença é inferior a 120 dias.

Segundo a assessoria do senador, a decisão pela internação visa um tratamento intensivo para uma recuperação mais eficaz e duradoura.

As despesas médicas, conforme informado, serão custeadas pelo próprio parlamentar.

*Colaborou Danilo Boaventura