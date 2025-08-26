Jovem morre em Aparecida de Goiânia após ser atropelado por caminhão
Identificado como João Vitor Davi de Almeida, de 22 anos, vítima teve morte declarada ainda no local
Um jovem de 22 anos, identificado como João Vitor Davi de Almeida, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (26), na Avenida Dom Pedro I, no setor Cardoso II, em Aparecida de Goiânia.
De acordo com informações preliminares, a vítima conduzia uma Honda/CG 160 Titan quando tentou realizar uma ultrapassagem entre um caminhão Mercedes-Benz e outro veículo não identificado.
Durante a manobra, o motociclista acabou se desequilibrando e caiu embaixo da roda traseira do caminhão, sendo atropelado.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito no local.
Isso porque o jovem apresentava múltiplas escoriações no rosto e não resistiu à gravidade dos ferimentos.
O motorista do caminhão permaneceu no local após o acidente e durante as investigações. A Guarda Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Trânsito (SMTA) também atenderam à ocorrência.
O caso será investigado para apurar as circunstâncias exatas do acidente.
