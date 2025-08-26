Jovem morre em Aparecida de Goiânia após ser atropelado por caminhão

Identificado como João Vitor Davi de Almeida, de 22 anos, vítima teve morte declarada ainda no local

Augusto Araújo - 26 de agosto de 2025

Jovem, de 22 anos, era motociclista que foi atropelado por caminhão em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 22 anos, identificado como João Vitor Davi de Almeida, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (26), na Avenida Dom Pedro I, no setor Cardoso II, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com informações preliminares, a vítima conduzia uma Honda/CG 160 Titan quando tentou realizar uma ultrapassagem entre um caminhão Mercedes-Benz e outro veículo não identificado.

Durante a manobra, o motociclista acabou se desequilibrando e caiu embaixo da roda traseira do caminhão, sendo atropelado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito no local.

Isso porque o jovem apresentava múltiplas escoriações no rosto e não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O motorista do caminhão permaneceu no local após o acidente e durante as investigações. A Guarda Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Trânsito (SMTA) também atenderam à ocorrência.

O caso será investigado para apurar as circunstâncias exatas do acidente.

