Criança de 8 anos morre após grave acidente de trânsito em Catalão

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e faleceu no hospital

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Criança de 8 anos morre após grave acidente de trânsito em Catalão
Carro colidiu com motocicleta em cruzamento. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (11) resultou na morte de uma criança de 08 anos e deixou uma mulher ferida no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Catalão, no Sudeste de Goiás.

A colisão ocorreu por volta das 20h, no cruzamento das ruas Hercílio de Lima e Raul Pinto Calaça, envolvendo um Volkswagen Gol e uma motocicleta Haojian.

O motorista do Gol relatou que seguia pela Rua Hercílio de Lima quando a motocicleta, que trafegava pela Rua Raul Pinto Calaça no sentido BR-050, não teria respeitado a placa de “Pare” e colidiu contra seu veículo.

No impacto, a condutora da moto, de 26 anos, sofreu escoriações no peito e foi encaminhada consciente e estável para a Santa Casa de Catalão.

Já a passageira, uma criança, sofreu traumatismo craniano, sangramento no ouvido e lesões no pescoço. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Vale ressaltar que, durante a ocorrência, a PM constatou que o motorista do Gol estava com a CNH vencida e o licenciamento do veículo atrasado. Porém, ele passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool.

Já a motocicleta não tinha registro e a condutora não possuía habilitação. Ambos os veículos foram apreendidos e levados ao pátio do 18º Batalhão da PM.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.

Caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido e os devidos procedimentos legais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

PublicidadePublicidade
+ Notícias