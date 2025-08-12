Criança de 8 anos morre após grave acidente de trânsito em Catalão
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e faleceu no hospital
Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta segunda-feira (11) resultou na morte de uma criança de 08 anos e deixou uma mulher ferida no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Catalão, no Sudeste de Goiás.
A colisão ocorreu por volta das 20h, no cruzamento das ruas Hercílio de Lima e Raul Pinto Calaça, envolvendo um Volkswagen Gol e uma motocicleta Haojian.
O motorista do Gol relatou que seguia pela Rua Hercílio de Lima quando a motocicleta, que trafegava pela Rua Raul Pinto Calaça no sentido BR-050, não teria respeitado a placa de “Pare” e colidiu contra seu veículo.
No impacto, a condutora da moto, de 26 anos, sofreu escoriações no peito e foi encaminhada consciente e estável para a Santa Casa de Catalão.
Já a passageira, uma criança, sofreu traumatismo craniano, sangramento no ouvido e lesões no pescoço. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
Vale ressaltar que, durante a ocorrência, a PM constatou que o motorista do Gol estava com a CNH vencida e o licenciamento do veículo atrasado. Porém, ele passou pelo teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool.
Já a motocicleta não tinha registro e a condutora não possuía habilitação. Ambos os veículos foram apreendidos e levados ao pátio do 18º Batalhão da PM.
O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A perícia técnica foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.
Caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido e os devidos procedimentos legais.
