O refrigerante mais antigo do mundo tem mais de 240 anos e todo mundo conhece alguém que já bebeu

A curiosa história de uma bebida que atravessou séculos sem perder o espaço para concorrentes nos dias atuais

Magno Oliver - 26 de agosto de 2025

Foto: (Reprodução/The Gin)

Mesmo você sendo alguém das novas gerações, sabia que já tomou o refrigerante mais antigo do mundo sem saber?

Pois muito antes de marcas famosas transformarem o refrigerante em fenômeno de consumo que é hoje, um relojoeiro suíço apaixonado por ciência abriu caminho para uma tradição que atravessaria séculos. Em 1783, Johann Jacob Schweppe conseguiu engarrafar água com gás de forma estável e criou uma experiência inédita de frescor que rapidamente chamou a atenção do mundo inteiro. E foi assim que deu-se o início de uma das maiores tradições do mercado de bebidas que se tem até hoje.

O experimento nascido em Genebra, na Suíça, não foi visto apenas como uma simples curiosidade científica. A novidade conquistou médicos e aristocratas, que passaram a consumir a bebida em encontros sociais e atribuíram a ela um ar de sofisticação e requinte. Foi o primeiro passo para transformar uma invenção caseira em referência internacional e para um público exigente, nascendo a marca Schweppes.

Com o tempo, a criação de Schweppe ganhou contornos de exclusividade e luxo no meio social. A chancela da família real britânica reforçou sua reputação e ajudou a consolidar a marca como símbolo de refinamento. Um marco importante da criação do refrigerante aconteceu em 1851, na Grande Exposição de Londres, quando a empresa apresentou uma fonte de cristal que jorrava água gaseificada e encantou multidões.

Esse prestígio abriu portas para a expansão internacional. Ao longo do século 19, a Schweppes instalou fábricas fora da Europa e conquistou espaço em continentes como América e Oceania. O caráter pioneiro e a imagem de tradição se tornaram diferenciais, transformando a bebida em referência para o mercado.

Com o passar dos anos, o portfólio se diversificou. Além da soda original, surgiram criações como a água tônica, que hoje é indispensável em bares e coquetéis, e o Ginger Ale, que ampliou ainda mais a presença da marca em diferentes culturas. A adaptação aos gostos locais manteve a empresa relevante mesmo diante da concorrência que se formava em cima da bebida gaseificada.

Mais de dois séculos depois, a Schweppes permanece no mercado como sinônimo de elegância e inovação. De uma oficina em Genebra ao reconhecimento global, a marca mostrou como tradição e criatividade podem se manter lado a lado. E, mesmo depois de 240 anos, dificilmente alguém não conhece alguém que já experimentou esse clássico gaseificado.

