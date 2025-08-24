Prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto, passou por cirurgia de emergência e deve receber alta na segunda (25)

Samuel Leão - 24 de agosto de 2025

Prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto, ao lado da primeira-dama Helena Coelho. (Foto: Reprodução)

O prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto (UB), de 35 anos, passou por uma cirurgia de urgência na última sexta-feira (22) após ser diagnosticado com trombose de veia hepática e de veias mesentéricas. O procedimento, chamado trombectomia, foi necessário devido à gravidade do quadro.

Segundo nota oficial divulgada nas redes sociais, ele deixou a UTI no sábado (23) e permanece em recuperação na enfermaria, com alta prevista para segunda-feira (25).

Sorgatto nasceu em Luziânia e iniciou a carreira política ainda jovem, eleito vereador aos 18 anos. Depois, foi deputado estadual mais jovem da Assembleia Legislativa em 2014 e, em 2021, assumiu a prefeitura da cidade, sendo reeleito em 2024 com ampla vantagem.

A primeira-dama, Helena Coelho Sorgatto, chegou a publicar nas redes sociais que o marido havia sentido dores abdominais nos últimos 20 dias, o que já teria sido um indicativo do quadro.

Confira, a seguir, a nota oficial publicada nas redes do prefeito.

O prefeito Diego Sorgatto recebeu alta da UTI neste sábado (23) e segue internado na enfermaria, em contínuo processo de recuperação. Seu quadro clínico é estável, com previsão de alta hospitalar nesta segunda-feira (25).

A família e a equipe reforçam o agradecimento pelas orações e pelas inúmeras manifestações de apoio.