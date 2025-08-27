Revogação da taxa do lixo avança na Câmara de Goiânia
Taxa têm uma cobrança mínima para residenciais de R$ 21,50 mensais, podendo chegar a R$ 1.600 para outros tipos de imóveis
O projeto que busca revogar integralmente a polêmica Taxa da Limpeza Pública (TLP), conhecida como Taxa do Lixo, ganhou força nesta quarta-feira (27) na Câmara Municipal de Goiânia.
A proposta, de autoria do vereador Lucas Vergílio (MDB), foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) com apenas um voto contrário, da vereadora Dra. Rose Cruvinel (UB).
A TLP, instituída em dezembro de 2024, gerou ampla controvérsia desde seu anúncio, com a população questionando a nova cobrança.
Os valores, que variam conforme o tipo de imóvel, têm uma cobrança mínima para residenciais de R$ 21,50 mensais (R$ 258 anuais), podendo chegar a R$ 1.600 para outros tipos de imóveis, e é incluída na conta de água via convênio com a Saneago.
Vergílio argumenta que a taxa, cuja primeira cobrança efetiva ocorreu apenas em julho de 2025, não possui histórico de arrecadação consolidado nem previsão no Orçamento de 2025, descaracterizando o argumento de renúncia de receita. Com a aprovação na CCJ, o projeto segue agora para duas votações em Plenário.