Concurso público para juiz federal tem edital publicado; veja como se inscrever

São 28 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, o que amplia ainda mais as chances para os candidatos

Pedro Ribeiro - 28 de agosto de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

O concurso público é sempre uma oportunidade aguardada por quem busca estabilidade, bons salários e crescimento profissional.

Desta vez, o destaque vai para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), que publicou o edital de abertura para o cargo de Juiz Federal Substituto.

São 28 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, o que amplia ainda mais as chances para os candidatos.

Para se inscrever no concurso público, é preciso atender a alguns requisitos básicos. O candidato deve ter bacharelado em Direito, obtido em instituição reconhecida pelo MEC, e comprovar no mínimo três anos de prática jurídica, a contar da conclusão da graduação. Além disso, outros critérios estão listados no edital. Há também vagas reservadas para pessoas com deficiência, candidatos negros, indígenas, quilombolas e pessoas trans, conforme a legislação vigente.

Salário oferecido

O cargo de Juiz Federal Substituto garante um subsídio bastante atrativo: R$ 37.765,55 mensais. Além da estabilidade de uma carreira pública, o valor chama atenção e reforça a competitividade da seleção.

Como fazer a inscrição

Os interessados poderão se inscrever entre 1º de setembro de 2025 (a partir das 16h) e 2 de outubro de 2025 (até as 16h), pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de participação é de R$ 377,00. Já quem deseja solicitar a isenção da taxa deve fazer o pedido entre os dias 1º e 5 de setembro.

Etapas do processo seletivo

O concurso público será composto por várias fases, todas aplicadas em Belo Horizonte (MG):

Algumas fases possuem caráter eliminatório, outras classificatório, o que exige preparo constante dos candidatos em todas as etapas.

Validade do concurso

O concurso público terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Isso significa que, mesmo que todas as vagas iniciais sejam preenchidas, novos aprovados poderão ser chamados ao longo do prazo de vigência.

Onde encontrar o edital completo

Todos os detalhes, como conteúdo programático, critérios de avaliação e regras específicas, estão disponíveis no documento oficial. Para acessar o edital completo, basta clicar neste link para o edital.

