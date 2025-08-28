Delegada da Força-Tarefa de Proteção à Mulher em Anápolis assumirá mandato de deputada

Durante esse período, a primeira suplente Delegada Fernanda (SD), que teve 14.030 votos, assume temporariamente a cadeira

Samuel Leão Samuel Leão -
Delegada da Força-Tarefa de Proteção à Mulher em Anápolis assumirá mandato de deputada
Delegada Estadual Fernanda Lima (SD). (Foto: Reprodução/Instagram)

Atualmente na chefia da Força-Tarefa de Proteção à Mulher em Anápolis, a delegada Fernanda Lima (SD) assumirá o mandato de deputada estadual durante parte da licença tirada pelo deputado Cristiano Galindo (SD).

No pleito anterior, Fernanda obteve 14.030 votos pelo Solidariedade, se tornando a primeira suplente. Com atuação política em Formosa, ela era vereadora no município e havia sido transferida para Anápolis após disputar o Executivo e terminar em segundo lugar com 16.556 votos.

A delegada deve assumir a cadeira entre os dias 1º e 25 de setembro. A partir de 26 de setembro até 22 de dezembro, quando se encerra o período legislativo, quem assume é o 3º suplente, Luiz Sampaio (SD), assessor do Governo de Goiás e natural de Catalão, que teve 11.837 votos em 2022.

A parlamentar que ocupava a cadeira, Cristiano Galindo, protocolou na quarta-feira (27) um pedido de licença médica de 10 dias, a contar a partir de setembro, e também outra de 111 dias para tratar de assuntos pessoais. No total, ele pode ficar 121 dias afastado.

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás e atualmente assina a coluna Rápidas, no Portal 6, onde publica informações exclusivas e os bastidores da política, economia e outros temas de interesse público.

