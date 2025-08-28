Delegada da Força-Tarefa de Proteção à Mulher em Anápolis assumirá mandato de deputada

Durante esse período, a primeira suplente Delegada Fernanda (SD), que teve 14.030 votos, assume temporariamente a cadeira

Samuel Leão - 28 de agosto de 2025

Delegada Estadual Fernanda Lima (SD). (Foto: Reprodução/Instagram)

Atualmente na chefia da Força-Tarefa de Proteção à Mulher em Anápolis, a delegada Fernanda Lima (SD) assumirá o mandato de deputada estadual durante parte da licença tirada pelo deputado Cristiano Galindo (SD).

No pleito anterior, Fernanda obteve 14.030 votos pelo Solidariedade, se tornando a primeira suplente. Com atuação política em Formosa, ela era vereadora no município e havia sido transferida para Anápolis após disputar o Executivo e terminar em segundo lugar com 16.556 votos.

A delegada deve assumir a cadeira entre os dias 1º e 25 de setembro. A partir de 26 de setembro até 22 de dezembro, quando se encerra o período legislativo, quem assume é o 3º suplente, Luiz Sampaio (SD), assessor do Governo de Goiás e natural de Catalão, que teve 11.837 votos em 2022.

A parlamentar que ocupava a cadeira, Cristiano Galindo, protocolou na quarta-feira (27) um pedido de licença médica de 10 dias, a contar a partir de setembro, e também outra de 111 dias para tratar de assuntos pessoais. No total, ele pode ficar 121 dias afastado.