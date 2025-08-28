Motociclista é decapitado após gravíssimo acidente na GO-060, em Trindade

Equipes de socorristas foram acionadas, mas puderam apenas constatar o óbito da vítima

Da Redação - 28 de agosto de 2025

Equipes dos bombeiros e das polícias foram acionadas para isolar o local. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 39 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (28), após ser decapitado em um gravíssimo acidente de trânsito, na zona rural de Trindade, Região Metropolitana de Goiânia.

O caso foi registrado em um trecho da GO-060 que corta a cidade. A vítima, que pilotava uma Yamaha Fazer, perdeu a vida após colidir com um caminhão.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender ao caso, mas o motociclista apresentava múltiplos ferimentos graves, incluindo amputação de um membro inferior, além da decapitação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve presente e pôde apenas constatar o óbito.

A Polícia Militar (PM) isolou a área para a realização da perícia e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a retirada do corpo.

As investigações seguem a cargo da Polícia Civil, que deve ouvir testemunhas e analisar os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

