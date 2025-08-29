Definida a banca que organizará concurso da Assembleia Legislativa de Goiás

Conforme anunciado, devem ser ofertadas 101 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários que começam em R$ 7 mil e vão até R$ 14 mil

Samuel Leão - 29 de agosto de 2025

Bruno Peixoto, presidente da Alego. (Foto: Carlos Costa/Alego)

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), utilizou um vídeo nas redes sociais para confirmar a seleção da banca que vai realizar o concurso público para a Alego de 2025.

Na gravação publicada no Instagram, ele revelou que a selecionada foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Conforme anunciado, devem ser ofertadas 101 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários que começam em R$ 7 mil e vão até R$ 14 mil.

Dentre as funções que serão disponibilizadas estão policial legislativo, engenheiro, advogado, economista, contador, programador, analista de dados e administrador.

Vale pontuar ainda que a diretora de Gestão de Pessoas, Sulema de Oliveira, expressou também que devem ser ofertadas mais vagas em fases posteriores do certame. Ainda não foram abertas as inscrições.