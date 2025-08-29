Definida a banca que organizará concurso da Assembleia Legislativa de Goiás
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), utilizou um vídeo nas redes sociais para confirmar a seleção da banca que vai realizar o concurso público para a Alego de 2025.
Na gravação publicada no Instagram, ele revelou que a selecionada foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Conforme anunciado, devem ser ofertadas 101 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários que começam em R$ 7 mil e vão até R$ 14 mil.
Dentre as funções que serão disponibilizadas estão policial legislativo, engenheiro, advogado, economista, contador, programador, analista de dados e administrador.
Vale pontuar ainda que a diretora de Gestão de Pessoas, Sulema de Oliveira, expressou também que devem ser ofertadas mais vagas em fases posteriores do certame. Ainda não foram abertas as inscrições.
