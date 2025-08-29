Empresária de Goiânia se escondeu em caixa de papelão para flagrar traição do namorado em Anápolis

Jovem tem 26 anos e desenvolveu estratégia inusitada para descobrir se companheiro estava sendo infiel, mas o plano terminou em registro policial por furto de carro

Da Redação - 29 de agosto de 2025

Anápolis durante à noite. (Foto: Pedro Henrique Santos)

Uma empresária de 26 anos, moradora do Setor Oeste em Goiânia, se escondeu dentro de uma caixa de papelão no banco traseiro do carro do namorado para tentar flagrá-lo em uma possível traição, na noite de terça-feira (27), em Anápolis.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia de Anápolis e resultou em um boletim de ocorrência por lesão corporal contra a jovem.

Segundo o registro policial, o empresário de 35 anos, que reside no bairro Jundiaí em Anápolis, estava saindo do Bar Nevada quando não percebeu que a namorada havia se escondido no banco traseiro de seu veículo, uma S10 prata.

A empresária permaneceu dentro da caixa de papelão durante todo o trajeto até que o companheiro recebeu uma ligação telefônica.

Ao ouvir a conversa telefônica, a mulher interpretou a ligação como evidência de infidelidade e saiu do esconderijo, confrontando o namorado com a frase “você vai me trair”.

A discussão escalou rapidamente e ela começou a agredir o companheiro ainda dentro do veículo, retirando a chave da ignição e forçando o carro a parar no acostamento na região do Anápolis City.

O empresário conseguiu sair do veículo e correu em direção ao Posto City, sendo perseguido pela namorada.

Briga em posto de combustível

No estabelecimento, as agressões continuaram, com a empresária utilizando a chave do carro para bater na cabeça e no braço do companheiro, que caiu no chão e ralou o joelho. Ela também puxou uma corrente que ele usava no pescoço.

Após as agressões, a moradora de Goiânia tomou posse do veículo e se dirigiu ao apartamento do namorado, no bairro Jundiaí, onde pegou o cachorro dele sem autorização.

Ela retornou para sua residência na capital levando tanto o animal quanto o carro. No dia seguinte, o homem tentou reaver seus bens, mas a ex-namorada se recusou a atendê-lo e não respondeu às mensagens pedindo a devolução.

Agressão será investigada

O empresário procurou a delegacia agosto para registrar a ocorrência. A empresária foi enquadrada por lesão corporal dolosa, conforme o artigo 129 do Código Penal.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Anápolis.