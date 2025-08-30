Simpsons fez previsão sobre morte de Donald Trump

Rumores sobre a morte do presidente dos Estados Unidos reacendeu teoria de que o desenho antecipou o episódio

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Simpsons fez previsão sobre morte de Donald Trump
(Imagem: Ilustração/X)

Na madrugada deste sábado (30), as redes sociais foram tomadas por rumores de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria morrido.

Até o momento, porém, não há nenhuma confirmação oficial nem pronunciamento da Casa Branca ou da imprensa norte-americana.

Em meio às especulações, a internet resgatou um velho conhecido das teorias de conspiração: o desenho Os Simpsons.

Usuários compartilharam imagens de um episódio no qual Trump aparece deitado em um caixão, apontando a cena como uma “previsão” do que estaria acontecendo agora.

Leia também

“Se for verdade sobre Trump, então os Simpsons estavam certos mais uma vez”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter), refletindo o clima que tomou conta das redes.

Ao longo dos anos, a animação se tornou famosa por supostamente antecipar fatos históricos, como a própria eleição de Trump em 2016, invenções tecnológicas e até crises políticas.

Agora, a suposta morte do republicano volta a colocar a série no centro das atenções.

Enquanto as piadas e teorias conspiratórias se espalham, a realidade é que, por enquanto, tudo permanece no campo dos boatos. Nenhuma autoridade norte-americana confirmou a morte de Donald Trump.

Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias