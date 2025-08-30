Simpsons fez previsão sobre morte de Donald Trump

Rumores sobre a morte do presidente dos Estados Unidos reacendeu teoria de que o desenho antecipou o episódio

Isabella Valverde - 30 de agosto de 2025

(Imagem: Ilustração/X)

Na madrugada deste sábado (30), as redes sociais foram tomadas por rumores de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria morrido.

Até o momento, porém, não há nenhuma confirmação oficial nem pronunciamento da Casa Branca ou da imprensa norte-americana.

Em meio às especulações, a internet resgatou um velho conhecido das teorias de conspiração: o desenho Os Simpsons.

Usuários compartilharam imagens de um episódio no qual Trump aparece deitado em um caixão, apontando a cena como uma “previsão” do que estaria acontecendo agora.

se o trump morreu mesmo então os simpsons meio que acertaram mais uma? Como dormir bem sem essa confirmação do Laranjão ? pic.twitter.com/qTBwvsbElB — Cássio Oliveira (@cassioolivveira) August 30, 2025

“Se for verdade sobre Trump, então os Simpsons estavam certos mais uma vez”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter), refletindo o clima que tomou conta das redes.

Ao longo dos anos, a animação se tornou famosa por supostamente antecipar fatos históricos, como a própria eleição de Trump em 2016, invenções tecnológicas e até crises políticas.

If it’s true about Trump then the Simpsons were correct yet again… 😭 pic.twitter.com/wnb7bdJidd — B.O.B (@bobussyy) August 30, 2025

Agora, a suposta morte do republicano volta a colocar a série no centro das atenções.

Enquanto as piadas e teorias conspiratórias se espalham, a realidade é que, por enquanto, tudo permanece no campo dos boatos. Nenhuma autoridade norte-americana confirmou a morte de Donald Trump.