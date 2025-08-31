Flamengo x Grêmio: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo de hoje

Líder isolado do campeonato, Rubro-Negro recebe os gaúchos neste domingo, no Maracanã

Pedro Ribeiro - 31 de agosto de 2025

(Foto: Lucas Uebel – Grêmio / Marcelo Cortes – Flamengo)

O Flamengo volta a campo neste domingo (31), às 16h, para enfrentar o Grêmio no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time carioca chega embalado depois de atropelar o Vitória por 8 a 0 e reforçar sua condição de melhor ataque da competição.

Com 46 pontos somados em 20 jogos, o Rubro-Negro lidera isolado e mantém distância do Palmeiras, que aparece logo atrás com 42.

Além disso, ostenta números impressionantes: apenas nove gols sofridos e 44 marcados — dez a mais que o Cruzeiro, vice-líder neste quesito.

Do outro lado, o Grêmio vive situação delicada. A equipe ocupa o 14º lugar, com 24 pontos, e vê a zona de rebaixamento de perto, já que a diferença é de apenas cinco pontos.

A defesa, pouco confiável, sofreu gols em 17 das 20 partidas disputadas até agora.

A esperança gremista está em Martin Braithwaite. O atacante é o artilheiro da temporada, já balançou as redes 15 vezes e renovou contrato até 2027, tornando-se peça-chave para Mano Menezes tentar virar o cenário no segundo turno.

O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere.

Prováveis escalações

• Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl Ñíguez e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

• Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Dodi, Edenilson; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Odds das casas de apostas

• Betano: Flamengo (1.30) | Empate (5.50) | Grêmio (11.25)

• Bet 365: Flamengo (1.27) | Empate (5.25) | Grêmio (13.00)

Arbitragem

• Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

• Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

• VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

