Israel bombardeia Gaza e anuncia morte de porta-voz do Hamas

Forças israelenses bombardearam os subúrbios da Cidade de Gaza nas últimas horas, destruindo casas e forçando mais famílias a deixarem a área

Folhapress - 31 de agosto de 2025

Forças israelenses bombardearam os subúrbios da Cidade de Gaza. (Foto: Captura de Tela/Youtube/CNN Brasil)

O governo de Israel matou, durante um ataque na Faixa de Gaza, Abu Obeida, porta-voz das Brigadas al-Qassam, braço armado do grupo terrorista Hamas.

Um funcionário palestino havia dito à rede Al Arabiya que Israel atingiu um apartamento em Gaza onde estava Obeida. Pouco depois, a morte do porta-voz foi anunciada pelo ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, em uma publicação no X.

“O porta-voz do grupo terrorista Hamas, Abu Obeida, foi eliminado em Gaza e enviado para se encontrar com todos os fracassados do ‘eixo do mal’ do Irã, Gaza, Líbano e Iêmen, no fundo do inferno”, escreveu Katz. O grupo terrorista não se manifestou de imediato sobre o anúncio de Tel Aviv.

Obeida, um nome de guerra, aparecia com frequência em vídeos divulgados pelo Hamas. De acordo com o jornal Times of Israel, sua identidade verdadeira era Hudayfa Samir Abdallah al-Kahlout.

Forças israelenses bombardearam os subúrbios da Cidade de Gaza nas últimas horas, destruindo casas e forçando mais famílias a deixarem a área, enquanto o gabinete de segurança do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu se prepara para discutir neste domingo (31) um plano de tomar a cidade.

Autoridades locais de saúde disseram que tiros e ataques israelenses mataram pelo menos 30 pessoas no domingo, incluindo 13 que tentavam conseguir comida próximo a um ponto de ajuda no centro da Faixa de Gaza, e pelo menos duas em uma casa na Cidade de Gaza.

O escritório do porta-voz militar israelense disse que está analisando os relatos.

O Exército israelense tem intensificado gradualmente suas operações ao redor da Cidade de Gaza nas últimas três semanas e, na sexta (29), encerrou as pausas temporárias na área que permitiam a entrega de ajuda. Israel designou a região como uma “zona de combate perigosa”.

Um funcionário israelense informou que o gabinete de segurança de Netanyahu se reunirá na noite deste domingo para discutir as próximas etapas da ofensiva planejada para tomar a Cidade de Gaza, que ele descreveu como o último reduto do Hamas.

Uma ofensiva em grande escala não deve começar por algumas semanas. Israel afirma que deseja evacuar a população civil antes de enviar mais forças terrestres.

No sábado (30), a presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric, disse que uma retirada da cidade provocaria um deslocamento massivo da população que nenhuma outra área da Faixa de Gaza tem capacidade de absorver, diante da grave escassez de alimentos, abrigos e suprimentos médicos.

Cerca de metade dos mais de 2 milhões de habitantes do território palestino está atualmente na Cidade de Gaza. Estima-se que vários milhares tenham deixado a cidade em direção às áreas central e sul do da Faixa de Gaza.

O Exército israelense alertou seus líderes políticos de que a ofensiva está colocando em risco os reféns ainda mantidos. Protestos em Israel pedindo o fim da guerra e a libertação dos reféns se intensificaram nas últimas semanas.

Grandes multidões se manifestaram em Tel Aviv na noite de sábado, e famílias de reféns protestaram em frente às casas de ministros na manhã de domingo.

A guerra começou com um ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas, em sua maioria civis, e 251 foram feitas reféns. Acredita-se que ainda estejam vivos 20 dos 48 reféns restantes.

Por outro lado, a campanha militar de Israel em Gaza já matou mais de 63 mil pessoas, em sua maioria civis, segundo autoridades de saúde de Gaza, mergulhando o enclave em uma crise humanitária e deixando grande parte da região em ruínas.