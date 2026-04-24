O truque para limpar o fundo queimado das panelas, segundo especialistas

Uma solução simples da sua cozinha pode salvar suas panelas e eliminar aquela sujeira difícil sem esforço excessivo

Daniella Bruno - 24 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/ YouTube/ Dicas da Marta)

Manter a cozinha organizada e os utensílios em bom estado faz toda a diferença na rotina doméstica.

No entanto, é comum que, no preparo das refeições, algumas panelas acabem ficando com o fundo queimado, criando uma camada difícil de remover.

Diante disso, muitas pessoas recorrem a produtos agressivos ou técnicas que podem danificar o material.

Porém, existe uma alternativa simples, acessível e eficaz que vem ganhando destaque: o uso do bicarbonato de sódio para recuperar panelas queimadas.

Por que o bicarbonato funciona tão bem

O bicarbonato de sódio se destaca na limpeza porque atua de forma inteligente sobre a sujeira. Ele possui ação levemente abrasiva, o que ajuda a soltar resíduos grudados sem riscar a superfície.

Além disso, ele também funciona como desengordurante. Ou seja, consegue quebrar a gordura acumulada e a camada carbonizada que se forma quando o alimento queima.

Quando combinado com calor ou com ingredientes como o vinagre, seu efeito se intensifica. Dessa forma, a sujeira se desprende com muito mais facilidade, reduzindo o esforço na hora de esfregar.

Como fazer a pasta de bicarbonato (passo a passo)

Para sujeiras localizadas ou menos intensas, a pasta é uma das formas mais práticas de aplicação:

Misture bicarbonato de sódio com um pouco de água até formar uma pasta consistente

Aplique diretamente na área queimada da panela

Deixe agir por alguns minutos para amolecer a sujeira

Esfregue com uma esponja macia até remover os resíduos

Esse método é ideal porque concentra a ação do produto exatamente onde a sujeira está, tornando a limpeza mais eficiente.

Outras formas eficazes de limpeza

Além da pasta, existem outras formas de potencializar o uso do bicarbonato. A fervura, por exemplo, é uma das mais eficientes. Ao aquecer água com bicarbonato dentro da panela, o calor ajuda a soltar até os resíduos mais difíceis.

Outra alternativa é combinar o bicarbonato com vinagre. A reação efervescente que se forma ajuda a desprender a sujeira com mais facilidade, principalmente em casos mais resistentes.

Enquanto isso, agir rapidamente também faz diferença. Quanto antes a limpeza for feita, menor será o esforço necessário para remover os resíduos.

Cuidados que fazem toda a diferença

Apesar de ser um método seguro, alguns cuidados são importantes para preservar suas panelas. Evitar o uso de palha de aço, por exemplo, é essencial, principalmente em superfícies antiaderentes.

Além disso, enxaguar bem após a limpeza garante que não fiquem resíduos do produto. Secar completamente antes de guardar também ajuda a evitar manchas e prolonga a vida útil do utensílio.

No fim das contas, pequenas atitudes fazem toda a diferença. Com técnicas simples e ingredientes acessíveis, é possível manter suas panelas limpas, conservadas e prontas para o uso no dia a dia.

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