As 6 raças de cachorros mais calmas para ter em casa, segundo veterinários

Um cão tranquilo pode transformar sua casa em um refúgio de paz — e a escolha da raça faz toda a diferença nessa experiência

Daniella Bruno - 24 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Escolher um cachorro vai muito além da aparência ou da popularidade da raça.

O comportamento do animal influencia diretamente a rotina da casa, o nível de energia do ambiente e até o bem-estar dos moradores no dia a dia.

Por isso,cada vez mais pessoas buscam cães com temperamento equilibrado, principalmente para ambientes menores ou rotinas mais tranquilas.

Nesse cenário, especialistas destacam algumas raças que se adaptam melhor a esse estilo de vida e oferecem companhia sem agitação excessiva.

Raças que combinam com tranquilidade

Entre as opções mais recomendadas por veterinários, algumas raças se destacam pela natureza calma e adaptabilidade.

Em primeiro lugar, o Shih Tzu aparece como um dos favoritos para ambientes internos. Criado para companhia, ele prefere o colo ao exercício intenso e se adapta facilmente a apartamentos.

Logo depois, o Cavalier King Charles Spaniel chama atenção pelo temperamento doce. Ele percebe o humor dos donos e responde com carinho, tornando-se excelente para famílias, idosos e até crianças.

Enquanto isso, o Basset Hound conquista pelo jeito tranquilo. Apesar de ser um farejador, dentro de casa ele prefere longos cochilos e dificilmente se agita sem motivo.

Por outro lado, o Greyhound surpreende. Mesmo sendo extremamente veloz ao ar livre, dentro de casa ele se comporta como um verdadeiro “atleta de sofá”, silencioso e discreto.

Além disso, o Buldogue Inglês se destaca pela baixa necessidade de atividade física. Ele é leal, tranquilo e prefere descansar a se exercitar, sendo ideal para quem busca praticidade.

Por fim, o Golden Retriever fecha a lista com equilíbrio. Embora goste de brincar, ele sabe a hora de relaxar e apresenta alta tolerância, sendo extremamente paciente no convívio familiar.

O que realmente define um cão calmo

Apesar das características das raças, especialistas reforçam que o comportamento não depende apenas da genética. O ambiente e os estímulos oferecidos também influenciam diretamente na forma como o animal se comporta.

Por isso, mesmo cães naturalmente tranquilos precisam de enriquecimento ambiental. Brinquedos interativos, rotina definida e momentos de interação ajudam a evitar ansiedade e comportamentos indesejados.

Além disso, a escolha deve considerar o estilo de vida do tutor. Por exemplo, quem mora em apartamento pode priorizar raças menores ou menos ativas.

Já quem possui mais espaço pode optar por cães maiores, desde que mantenham o temperamento equilibrado.

Outro ponto importante envolve a socialização. Cães que convivem com diferentes pessoas, sons e ambientes desde cedo tendem a se tornar mais seguros e menos reativos.

Convivência prática no dia a dia

Na rotina, cães calmos se destacam pela facilidade de adaptação. Eles latem menos, exigem menos atividade física intensa e costumam lidar melhor com períodos de descanso.

Além disso, essas raças criam vínculos fortes com os donos. Como resultado, tornam-se companheiros constantes, acompanhando atividades simples do dia a dia — seja relaxando no sofá ou observando a movimentação da casa.

Inclusive, há um detalhe curioso: algumas dessas raças, como o Basset Hound e o Golden Retriever, são mestres em “acompanhar” momentos na cozinha.

Eles permanecem quietos, mas atentos, esperando qualquer oportunidade de ganhar um petisco.

Por fim, escolher um cão com perfil tranquilo não significa abrir mão de interação ou afeto. Pelo contrário: significa encontrar um equilíbrio entre companhia, bem-estar e qualidade de vida.

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