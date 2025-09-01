Costela extra? Um traço raro que você talvez nem note no seu corpo

Não causa alarme, mas chama atenção quando aparece em exames e radiografias

Magno Oliver - 01 de setembro de 2025

Imagem mostra lesão presente na costela de garoto vítima de maus tratos. (Foto: Reprodução / Instagram)

Você já conferiu se realmente nasceu com todas as costelas no corpo ou se tem uma a mais? Uma pequena parte da população nasce com uma costela a mais e a maioria nunca percebe esse detalhe anatômico.

Essa estrutura óssea, chamada de costela cervical, geralmente não provoca sintomas ou limitações no dia a dia. Essa camada óssea extra se forma acima da primeira costela, próxima ao pescoço, e pode estar presente de um ou de ambos os lados da região.

Médicos dizem que o traço aparece em cerca de 1% da população, sendo mais comum em mulheres. Na maioria dos casos, a costela extra não interfere em nenhuma função corporal e passa despercebida por toda a vida. Em raras situações, pode pressionar nervos ou vasos, causando dor, formigamento ou desconforto no braço.

Costela extra? Um traço raro que você talvez nem note no seu corpo

A Medicina nomeia esse fenômeno como Polimelia, que é uma condição de má formação estrutural do corpo que leva a pessoa a ter um número de membros maior do que o normal.

A explicação é que esse tipo de variação genética é considerada uma anomalia congênita leve, e geralmente se identifica apenas em exames de imagem. Quando há sintomas, o tratamento envolve fisioterapia ou, em último caso, cirurgia para remoção.

Embora pareça algo incomum, ter uma costela a mais não representa uma condição grave ou perigosa. Ainda assim, conhecer o próprio corpo pode ajudar a entender sinais que talvez parecessem apenas um incômodo qualquer.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!