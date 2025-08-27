6 manias de homens que as mulheres mais detestam, segundo conselheiras amorosas

Essas atitudes prejudicam a conexão emocional e criam desgastes desnecessários em qualquer tipo de relação

Ruan Monyel - 27 de agosto de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Andy Barbour)

No universo dos relacionamentos, a convivência diária revela manias e atitudes que podem fortalecer ou abalar uma relação. Pequenos gestos que, para muitos homens, passam despercebidos, tornam-se pontos de irritação para as mulheres, especialmente quando se repetem com frequência.

Essas atitudes, muitas vezes inconscientes, prejudicam a conexão emocional e criam desgastes que poderiam ser evitados com simples mudanças de comportamento.

1. Deixar tarefas domésticas sempre para elas

Muitos homens ainda carregam a mania de não dividir igualmente as responsabilidades da casa. Esse comportamento gera sobrecarga e é interpretado como falta de parceria, algo que desgasta a relação ao longo do tempo.

2. Não ouvir com atenção

Interromper a fala, mexer no celular durante a conversa ou simplesmente não prestar atenção é visto como um desrespeito. As mulheres valorizam a escuta ativa e a demonstração de interesse, e por isso, detestam essa mania.

3. Reclamar de tudo

Apenas criticar e reclamar, sem contribuir com alternativas, é outra atitude que gera incômodo em qualquer pessoa. Além de que, ao expor apenas aquilo que vê de negativo, isso leva a falta de entusiasmo.

4. Exagerar em comparações

Comparar constantemente com ex-parceiras, amigas ou familiares é uma prática que mina a autoestima feminina e causa insegurança. Essa mania é considerada uma das mais nocivas para o equilíbrio do relacionamento.

5. Desorganização

Roupa espalhada pela casa, toalha molhada em cima da cama e objetos fora do lugar são exemplos de comportamentos que passam a imagem de descuido e que as mulheres odeiam.

6. Fugir de conversas sérias

Quando surgem conflitos ou a necessidade de discutir algo importante, alguns homens têm o hábito de evitar a conversa. Essa atitude transmite desinteresse e falta de comprometimento com a ralação.

