Grávida em Anápolis denuncia agressão após companheiro chegar bêbado e com marcas de batom no rosto

Porteiro do condomínio tentou impedir fuga, mas suspeito conseguiu evadir do local

Da Redação - 01 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar de Goiás (PMGO). (Foto: Reprodução)

Uma mulher gestante acionou a Polícia Militar (PM) na noite deste domingo (31), após relatar ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro, em um condomínio residencial de Anápolis.

Segundo a vítima, o suspeito teria chegado em casa embriagado, alterado e com marcas de batom no rosto, dando sinais de infidelidade.

Assim, iniciou-se uma discussão, na qual o homem teria a ofendido com xingamentos, a ameaçado causado lesões no braço dela ao apertá-la com força.

A mulher afirmou ainda que o homem tomou seu celular e o jogou no chão, após perceber que estava sendo filmado.

O porteiro do condomínio foi avisado pela vítima e tentou impedir a saída do agressor, mas o homem conseguiu deixar o local levando alguns pertences.

A gestante então se dirigiu a uma delegacia, onde o caso foi registrado como violência doméstica. O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC).

