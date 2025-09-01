Grávida em Anápolis denuncia agressão após companheiro chegar bêbado e com marcas de batom no rosto
Porteiro do condomínio tentou impedir fuga, mas suspeito conseguiu evadir do local
Uma mulher gestante acionou a Polícia Militar (PM) na noite deste domingo (31), após relatar ter sido agredida e ameaçada pelo companheiro, em um condomínio residencial de Anápolis.
Segundo a vítima, o suspeito teria chegado em casa embriagado, alterado e com marcas de batom no rosto, dando sinais de infidelidade.
Assim, iniciou-se uma discussão, na qual o homem teria a ofendido com xingamentos, a ameaçado causado lesões no braço dela ao apertá-la com força.
A mulher afirmou ainda que o homem tomou seu celular e o jogou no chão, após perceber que estava sendo filmado.
Leia também
- Homem fica em estado grave após ser esfaqueado pelo cunhado durante bebedeira em Anápolis
- Cardume de peixes no Rio Araguaia viraliza e revela fenômeno natural
- Homem flagrado pichando ponto de ônibus em Anápolis contou mentira imperdoável para a Polícia Militar
- Briga entre moradora e síndica em condomínio do bairro Jundiaí piora após xingamento inaceitável; assista
O porteiro do condomínio foi avisado pela vítima e tentou impedir a saída do agressor, mas o homem conseguiu deixar o local levando alguns pertences.
A gestante então se dirigiu a uma delegacia, onde o caso foi registrado como violência doméstica. O caso segue sob investigação da Polícia Civil (PC).
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!