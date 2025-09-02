Entrada gratuita: Goiânia recebe festival com churrasco, cerveja artesanal e muita música
Festival trará dez estações voltadas ao preparo de carnes, além de espaço para vegetarianos
Durante os dias 5, 6 e 7 de setembro, Goiânia será palco de mais uma edição do Taurus Festival – festival que reúne churrasco, cervejas artesanais e apresentações musicais.
O evento acontecerá no Shopping Cerrado, na Avenida Anhanguera, no Setor Aeroviário. O horário de funcionamento será das 7h às 22h na sexta-feira, e das 12h às 22h no sábado e no domingo. A entrada é gratuita.
Já no terceiro ano consecutivo, o festival trará dez estações voltadas ao preparo de carnes em diferentes estilos, desde brasa, bafo, parrilla, até pitsmoker e o tradicional fogo de chão.
Haverá pratos como costela fogo de chão e torresmo de rolo, além de hambúrgueres, baião de dois, sobremesas e até uma estação para vegetarianos, com receitas como pupunha assada na brasa, shimeji e caponata.
O local ainda contará com dez cervejarias artesanais, que oferecerão rótulos nos estilos Pilsen, Lager, IPA, Double IPA, Sour, Gose, Fruit e New England.
A programação será acompanhada de apresentações musicais dos ritmos samba, rock e pop. Na sexta-feira, haverá o show da Bandinha de Rock às 19h; o sábado será comandado por Gabih Duo! às 13h, Delorean às 16h e Projeto Supernova às 19h.
Leia também
- Israel & Rodolffo, Murilo Huff e Léo Santana são atrações confirmadas em Réveillon de Pirenópolis
- De Lucas Lucco até Hugo & Guilherme: gravação de DVD reúne estrelas do arrocha em Goiânia
- Turismo em alta leva Aeroporto de Goiânia a recorde histórico
- Hambúrguer de Sushi: conheça novidade que tem chamado atenção em feiras da Grande Goiânia
O encerramento, no domingo, será com Alanna Godoy às 12h30, Sound Rock às 15h30 e Cejane Verdejo às 19h. Vale destacar que o evento oferece espaço kids e é pet friendly.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!