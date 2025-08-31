Construtora anuncia mais de 60 vagas em Goiânia, Aparecida e Valparaíso de Goiás

Oportunidades estão distribuídas entre quase 10 cargos diferentes

Natália Sezil - 31 de agosto de 2025

Vagas são para a construção civil. (Foto: Divulgação)

Profissionais que têm experiência na construção civil já podem se candidatar no processo seletivo da construtora MRV, que está com inscrições abertas.

Ao todo, são 65 vagas distribuídas entre canteiros de obras em Goiânia (27), Aparecida de Goiânia (20) e Valparaíso de Goiás (18), no Entorno do Distrito Federal (DF).

As oportunidades são para mais de 10 cargos diferentes. As funções que mais oferecem vagas são as de montador e pintor.

A lista também inclui ceramistas, pedreiros, eletricistas, armadores, serventes, almoxarifes e auxiliares de serviços gerais.

Os salários variam entre R$ 1.800 e R$ 2.543,20. Interessados devem se inscrever online, diretamente na página Carreiras, no site da MRV&CO.

A contratação é feita no regime CLT, com vale-transporte e participação no programa Ser Sangue Verde, da construtora.

Também há o benefício do Acolher, que permite uma rotina de trabalho mais flexível para pai, mãe ou responsável legal de Pessoas com Deficiência (PCDs), transplantados ou com doenças degenerativas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!