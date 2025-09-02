Projeto que altera lei de cotas em Goiás será pautada nesta terça-feira (2) na CCJ da Alego

Iniciativa é do governador Ronaldo Caiado e atende à recomendação da Procuradoria-Geral do Estado após pressão do Ministério Público de Goiás

Danilo Boaventura - 02 de setembro de 2025

Amilton Filho é deputado estadual e presidente da CCJ na Alego. (Foto: Sérgio Rocha/Alego)

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Amilton Filho (MDB) deve pautar na sessão desta terça-feira (02) a alteração da lei de cotas em âmbito estadual .

A iniciativa é do governador Ronaldo Caiado (UB) e atende à recomendação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-GO) após pressão do Ministério Público de Goiás (MPGO).

