Projeto que altera lei de cotas em Goiás será pautada nesta terça-feira (2) na CCJ da Alego

Iniciativa é do governador Ronaldo Caiado e atende à recomendação da Procuradoria-Geral do Estado após pressão do Ministério Público de Goiás

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Projeto que altera lei de cotas em Goiás será pautada nesta terça-feira (2) na CCJ da Alego
Amilton Filho é deputado estadual e presidente da CCJ na Alego. (Foto: Sérgio Rocha/Alego)

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Amilton Filho (MDB) deve pautar na sessão desta terça-feira (02) a alteração da lei de cotas em âmbito estadual .

A iniciativa é do governador Ronaldo Caiado (UB) e atende à recomendação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-GO) após pressão do Ministério Público de Goiás (MPGO).

Leia também

Para ler todas as notas desta terça-feira (02) da coluna Rápidas, clique aqui.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, em Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias