Projeto que altera lei de cotas em Goiás será pautada nesta terça-feira (2) na CCJ da Alego
Iniciativa é do governador Ronaldo Caiado e atende à recomendação da Procuradoria-Geral do Estado após pressão do Ministério Público de Goiás
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Amilton Filho (MDB) deve pautar na sessão desta terça-feira (02) a alteração da lei de cotas em âmbito estadual .
A iniciativa é do governador Ronaldo Caiado (UB) e atende à recomendação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-GO) após pressão do Ministério Público de Goiás (MPGO).
Leia também
- Nota 10: para o atendimento do Terra à Vista Bar, no Jardim Alexandrina
- Bruno Peixoto está satisfeito com vídeo polêmico, pois o objetivo foi atingido
- Planalto Bioenergia investirá R$ 1,2 bilhão na construção usina de etanol de milho em Cristalina
- Márcio Corrêa consegue derrubar na Justiça o aumento da passagem do transporte coletivo em Anápolis
Para ler todas as notas desta terça-feira (02) da coluna Rápidas, clique aqui.