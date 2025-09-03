El Mare Restaurante completa 8 anos como case de sucesso

Estabelecimento se firmou no mercado local através da especialização em frutos do mar e da constante renovação do cardápio

Danilo Boaventura - 03 de setembro de 2025

Ariel Aleksandrus e o chefe Bruno Arraes: amigos fundaram o El Mare há 8 anos. (Foto: Arquivo Pessoal)

O El Mare Restaurante completa 8 anos de funcionamento em Anápolis consolidando-se como referência no segmento gastronômico da cidade.

Fundado em 2017 pelos sócios Bruno Arraes e Ariel Aleksandrus, o estabelecimento conseguiu, como poucos na história da cidade, se firmar no mercado local através da especialização em frutos do mar e da constante renovação do cardápio.

Recentemente, o El Mare expandiu suas operações inaugurando uma sala exclusiva para eventos. Assim, diversificou os serviços e ampliou o público-alvo que geralmente ficava restrito a hotéis.

A estratégia de inovação constante no cardápio também tem sido um diferencial para manter a clientela fidelizada.

Até o aniversário ganhou “um prato” promocional.

“Preparamos uma semana especial. Nesta quarta-feira (3), o destaque é o Camarão Ilha Bela, de R$159,00 por apenas R$89,00. Na quinta-feira (04), será a vez do Robalo Delícia e, na sexta-feira (05), do Salmão Beira mar”, detalhou o chefe Bruno em conversa com a coluna.