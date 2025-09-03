El Mare Restaurante completa 8 anos como case de sucesso
Estabelecimento se firmou no mercado local através da especialização em frutos do mar e da constante renovação do cardápio
O El Mare Restaurante completa 8 anos de funcionamento em Anápolis consolidando-se como referência no segmento gastronômico da cidade.
Fundado em 2017 pelos sócios Bruno Arraes e Ariel Aleksandrus, o estabelecimento conseguiu, como poucos na história da cidade, se firmar no mercado local através da especialização em frutos do mar e da constante renovação do cardápio.
Recentemente, o El Mare expandiu suas operações inaugurando uma sala exclusiva para eventos. Assim, diversificou os serviços e ampliou o público-alvo que geralmente ficava restrito a hotéis.
A estratégia de inovação constante no cardápio também tem sido um diferencial para manter a clientela fidelizada.
Até o aniversário ganhou “um prato” promocional.
“Preparamos uma semana especial. Nesta quarta-feira (3), o destaque é o Camarão Ilha Bela, de R$159,00 por apenas R$89,00. Na quinta-feira (04), será a vez do Robalo Delícia e, na sexta-feira (05), do Salmão Beira mar”, detalhou o chefe Bruno em conversa com a coluna.