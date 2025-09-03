Estudo aponta 6 datas de nascimento associadas a pessoas talentosas

Pesquisas em numerologia e psicologia da personalidade revelam dias ligados a dons especiais

Magno Oliver - 03 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de certidão de nascimento. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Diversos estudos em áreas como a numerologia, a astrologia e até a psicologia da personalidade indicam que o dia do nascimento pode estar relacionado a traços marcantes.

Entre eles, a facilidade para desenvolver talentos criativos, intelectuais e até artísticos.

Segundo pesquisadores ligados à Sociedade Internacional de Numerologia e trabalhos publicados em revistas de comportamento humano, determinados dias concentram pessoas que se destacam por suas habilidades naturais.

6 datas de nascimento associadas a pessoas talentosas

1. 3 de fevereiro

Estudos numerológicos mostram que os nascidos nesta data tendem a ser criativos, inovadores e com forte energia de originalidade.

2. 14 de março

Pesquisas em astrologia associam essa data a pessoas comunicativas, talentosas em expressar ideias e inspirar outras.

3. 25 de abril

Análises de personalidade sugerem que nascidos neste dia carregam sensibilidade artística acima da média, com destaque para música e artes visuais.

4. 7 de junho

Relatórios acadêmicos em psicologia apontam que quem nasce nesta data demonstra raciocínio lógico aguçado e talento para resolver problemas complexos.

5. 19 de agosto

Estudos astrológicos ligam essa data a líderes natos, com talento para mobilizar pessoas e conduzir projetos.

6. 30 de outubro

De acordo com pesquisas de numerologia, esses indivíduos são intuitivos e criativos, capazes de enxergar soluções inovadoras.

Embora a ciência tradicional ainda questione essas associações, muitos especialistas defendem que tais padrões podem indicar tendências interessantes.

De qualquer forma, cada pessoa pode desenvolver seus dons ao longo da vida, independentemente do dia em que nasceu.

