Foi e gostou: Gusttavo Lima aparece de surpresa em bar de Goiânia para jogar sinuca

Além do Embaixador, também estavam presentes Tiago Brava, Hugo (da dupla com Guilherme) e o humorista Fideles Falante

Gusttavo Lima agitou o Bar do MacGyver neste domingo (24). (Foto: Reprodução)
O cantor Gusttavo Lima movimentou a noite de domingo (24) em Goiânia ao aparecer de surpresa no Bar do MacGyver, na Vila Redenção.

Acompanhado de amigos, o Embaixador rapidamente atraiu fãs e transformou o local em ponto de encontro para admiradores da música sertaneja.

Entre os presentes estavam o cantor Tiago Brava, Hugo (da dupla com Guilherme), o humorista Fideles Falante e outros amigos.

A noite seguiu com cerveja gelada e o grupo aproveitou para disputar algumas partidas de sinuca, com o público do bar assistindo a partida na ponta dos pés.

A chegada de Gusttavo Lima não passou despercebida: em poucos minutos, o bar ficou lotado de fãs e curiosos, que garantiram alguns cliques com o cantor.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o Embaixador esteve no MacGyver, já que em 2023 ele também foi ao bar para se divertir com amigos na sinuca.

