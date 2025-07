Equipe de Gusttavo Lima lamenta morte de funcionário em frente a fazenda do cantor

Ao Portal 6, comunicado lamentou o falecimento ocorrido de forma trágica em frente à Fazenda Balada

Thiago Alonso - 31 de julho de 2025

Equipe de Gusttavo Lima se pronunciou sobre acidente. (Foto: Reprodução)

A Fazenda Balada, propriedade do cantor Gusttavo Lima, divulgou nota de pesar lamentando a morte de um funcionário, Marcos Ribeiro da Silva, de 41 anos, atropelado por uma caminhonete na noite desta quarta-feira (30), em frente à chácara localizada na zona rural de Bela Vista de Goiás, a cerca de 51 km de Goiânia.

O acidente ocorreu por volta das 19h, no km 025 da GO-020, enquanto a vítima pedalava uma bicicleta.

Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete que atingiu Marcos alegou não ter visto o ciclista por conta da baixa visibilidade e de uma ultrapassagem momentos antes.

Um colega de trabalho da vítima testemunhou o acidente e permaneceu no local junto ao condutor, que prestou socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na rodovia.

A Polícia Científica realizou perícia no local, e o Instituto Médico Legal (IML) fez a retirada do corpo. O motorista e o passageiro da caminhonete foram submetidos ao teste do bafômetro, ambos com resultado negativo para álcool.

Mesmo assim, os dois foram conduzidos à Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia e autuados por homicídio culposo (sem intenção de matar) e acidente de trânsito com veículo de grande porte.

Em nota oficial, a Fazenda Balada afirmou que está acompanhando os trabalhos das autoridades e oferecendo toda a assistência necessária à família de Marcos.

“Agradecemos o apoio e solidariedade de todos neste momento delicado”, conclui o comunicado.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes, que agora aguardam o laudo cadavérico e outros elementos para esclarecer completamente a dinâmica do acidente.

Confira a nota na íntegra:

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso colaborador MARCOS RIBEIRO DA SILVA, ocorrido na data de 30/07, em decorrência de um acidente de trânsito na Rodovia GO 020, Município de Bela Vista de Goiás (GO). Estamos prestando toda a assistência necessária aos familiares e amigos neste momento de dor.

Ressaltamos que, desde o ocorrido, estamos acompanhando os trabalhos das autoridades competentes, que apuram as causas do acidente.

Agradecemos o apoio e solidariedade de todos neste momento delicado.”

