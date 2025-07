Funcionário de Gusttavo Lima morre em frente a chácara do cantor em Bela Vista de Goiás

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros se dirigiram ao local, mas apenas puderam constatar o óbito

Thiago Alonso - 31 de julho de 2025

Caminhonete atropelou funcionário de Gusttavo Lima. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite desta quarta-feira (30), após um funcionário do cantor Gusttavo Lima ser atropelado por uma caminhonete e ir a óbito, em frente à chácara do cantor, na zona rural de Bela Vista de Goiás, a 51 km de Goiânia.

O acidente, registrado por volta de 19h, aconteceu quando o colaborador pedalava uma bicicleta no km 025 da GO-020, onde fica a Fazenda Balada.

Por conta da baixa visibilidade e de uma ultrapassagem ocorrida pouco antes, o motorista de uma caminhonete que vinha logo atrás não viu a presença da vítima, de 41 anos, momento em que a atingiu.

Com o impacto, outro funcionário de Gusttavo Lima se dirigiu ao local, onde permaneceu juntamente com o colega e com o condutor do veículo, que prestou socorro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros também estiveram presentes, mas não puderam fazer muito, uma vez que o homem não resistiu e veio a óbito ainda na estrada.

Confirmado o falecimento, profissionais da Polícia Científica se dirigiram ao endereço, onde realizaram a devida perícia até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que fez a retirada do corpo.

O motorista da caminhonete, por sua vez, foi submetido ao teste do bafômetro, o qual constatou resultado negativo para a presença de álcool — o mesmo do passageiro do veículo, que também realizou a verificação.

Apesar disso, ambos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde foram autuados pelos crimes de acidente de trânsito com veículo de grande porte e homicídio culposo (sem intenção de matar).

Agora, ficará a cargo das autoridades competentes dar continuidade ao inquérito para apurar a dinâmica do acidente e o laudo cadavérico do funcionário de Gusttavo Lima, assim como os procedimentos conseguintes.

O Portal 6 entrou em contato com a assessoria do cantor, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço segue em aberto para posicionamentos.

