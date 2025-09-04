Canto da Primavera 2025 dobra de tamanho e terá Ana Carolina e Xande de Pilares

Serão mais de 70 atrações, todas de acesso gratuito, contando com artistas locais e também nomes renomados

Samuel Leão - 04 de setembro de 2025

Ana Carolina e Xande de Pilares serão atrações do Canto da Primavera 2025. (Foto: Divulgação)

O 24º Canto da Primavera chega em 2025 com um formato ainda mais grandioso e acessível. Pela primeira vez, o festival contará com seis palcos oficiais, o dobro do registrado no ano anterior, e acontece entre os dias 9 e 14 de setembro em Pirenópolis.

No total, serão mais de 70 atrações, todas de acesso gratuito, contando com artistas locais e também nomes renomados, como Xande de Pilares, Ana Carolina e Pato Fu, se apresentando em diferentes espaços históricos e culturais da cidade.

Os locais das apresentações foram estrategicamente distribuídos para permitir que o público vivencie toda a programação a pé, sem a necessidade de transporte. A proposta é transformar o festival em uma experiência integrada com o patrimônio de Pirenópolis, valorizando tanto a música quanto o passeio pela cidade, um diferencial que promete encantar os visitantes.

Quais serão os palcos

O mapa oficial do evento detalha as distâncias médias de caminhada a partir da Igreja Matriz, ponto central da cidade. O Palco Cavalhódromo fica a apenas 300 metros, a Ponte de Pedra a 450 metros, o Coreto a 500 metros e o Bonfim a 850 metros.

A programação está diversificada, com a Abertura em frente à Igreja Matriz. O Palco Cavalhódromo concentrará 12 atrações, o Palco Prainha terá 16, o Palco Coreto também com 16, o Palco Teatro Pompeu de Pina com 15, o Palco Ponte de Pedra com 5 e o Palco Praça do Bonfim com 5.

Além dos palcos, as ruas da cidade também serão palco de apresentações de cortejos e bandas. A lista completa de artistas e os horários detalhados podem ser consultados no site oficial do festival: cantodaprimavera.cultura.go.gov.br.

O festival é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secult, com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Fundação RTVE, e apoio de diversas secretarias e órgãos como Retomada, Seinfra, Seel, Goinfra, Goiás Social, Goiás Turismo, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Saneago, Sesc Goiás e Prefeitura de Pirenópolis.