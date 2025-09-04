Senador Canedo sobe em ranking de cidades mais seguras

Gestão do prefeito Fernando Pellozo destaca que nos últimos anos investiu em integração das forças de segurança, tecnologia com 1.700 câmeras e totens inteligentes, além de ampliar o efetivo da Guarda Municipal

Vista aérea de Senador Canedo. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Senador Canedo)

Senador Canedo conquistou a 5ª posição entre as cidades mais seguras do Centro-Oeste e a 90ª no Brasil, subindo 39% em relação ao ano passado, segundo o Ranking de Competitividade dos Municípios.

A gestão do prefeito Fernando Pellozo (UB) destaca que nos últimos anos investiu em integração das forças de segurança, tecnologia com 1.700 câmeras e totens inteligentes, além de ampliar o efetivo da Guarda Municipal.

