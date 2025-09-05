Bairros de Goiânia e Anápolis podem ficar sem água na próxima semana; saiba quais

Normalização deve ocorrer ao final do dia, de forma gradual

Davi Galvão - 05 de setembro de 2025

Imagem de torneira seca. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

A Saneago emitiu um comunicado oficial alertando os moradores de diversos bairros em Anápolis e Goiânia que deverão ficar sem água na próxima segunda-feira (08).

Na capital, a paralisação se deve ao desligamento programado da energia elétrica pela Equatorial, podendo afetar o abastecimento nos bairros: Goiás Park e São Marcos.

Os serviços devem ser realizados das 14h às 19h, com normalização gradual à medida que as redes e os reservatórios forem carregados com água.

Já em Anápolis, uma interligação do Reservatório Elevado Jaiara à Estação de Tratamento de Água (ETA) implicará no fechamento dos registros que abastecem o Centro de Reservação Jaiara.

Como consequência, a partir das 05h, as seguintes regiões poderão experienciar falta d’água: Anexo Itamaraty, Antônio Fernandes, Conjunto Mirage, Jardim Alexandrina, Jardim Das Américas, Jardim Progresso, Jardim Village, Parque Iracema, Residencial Mônica Braga, Residencial Palmeiras, Residencial Villa Bella, Vila Harmonia e Vila Jaiara.

Os trabalhos devem ser concluídos até 18h, com a normalização seguindo também de forma gradual, iniciando pelos reservatórios da zona baixa, posteriormente zona média e, por último, zona alta.

