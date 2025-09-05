Mulher que deu entrada na Santa Casa de Anápolis com quadro de aborto recebe alta e família revela próximos passos
Comunicado enviado ao Portal 6 conta que toda situação está sendo analisada e agradeceu pessoas que se solidarizaram
Em nota enviada ao Portal 6, a família da mulher que deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis após sofrer um aborto, na quarta-feira (03), informou estar analisando o caso com cautela. A situação ganhou repercussão após um médico plantonista orientar uma enfermeira a acionar a Polícia Militar (PM), por suspeitar de que a perda do feto teria sido provocada.
À reportagem, a defesa do núcleo familiar afirmou que a paciente já recebeu alta hospitalar e que, agora, seguirá sob os cuidados da família nos próximos dias.
Eles ainda informaram que já solicitaram, junto à unidade de saúde, a cópia de todos os procedimentos e prontuários médicos adotados pela Santa Casa.
“Após análise do caso, com a cautela e responsabilidade inerentes à advocacia, os desdobramentos serão informados. Constatados prejuízos à honra, dignidade e/ou imagem, independentemente de quem os tenha causado, as medidas judiciais serão tomadas, tanto na esfera cível quanto na criminal”, diz a nota.
Ao fim, a família aproveita o momento para agradecer às pessoas que se solidarizaram com a causa.
Em contrapartida, a Santa Casa de Anápolis alegou, anteriormente, que a paciente em questão foi “prontamente admitida na unidade hospitalar” na data do ocorrido.
O hospital ainda afirmou que a conduta médica adotada seguiu todos os protocolos estabelecidos, em estrita observância ao ordenamento jurídico, e reafirma o compromisso com a vida, a ética e a responsabilidade no cuidado à saúde, permanecendo íntegro na assistência humanizada a todos os pacientes e familiares.
Leia a nota completa da família na íntegra:
Em virtude deste momento de extrema sensibilidade e dor pela perda do filho, com o aborto espontâneo ocorrido no último dia 03 de setembro de 2025, a paciente , já de alta hospitalar seguirá sob os cuidados da família nos próximos dias.
Ao paciente é concedido o direito de receber cópia de todos os procedimentos e prontuário médico, o que já estamos solicitando junto à unidade de saúde.
Após análise do caso, com a cautela e responsabilidade inerente à advocacia, os desdobramentos serão informados.
Constatado prejuízos à honra, dignidade e/ou imagem, independente de quem os tenha dado causa, as medidas judiciais serão tomadas, tanto na esfera civil, quanto na criminal.
Aproveitamos essa nota para agradecer aos que se solidarizam e alertar aos que de forma maldosa comentam inverdades podem estar cometendo crime, que poderão ser apurados.
Leia a nota do hospital:
A Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, por meio desta nota, vem a público esclarecer os fatos veiculados na imprensa, relacionados ao atendimento emergencial de uma gestante no dia 03/09/2025.
Inicialmente, informamos que a paciente em questão foi prontamente admitida na unidade hospitalar no dia
03/09/2025 e segue internada em nossa Instituição. Apesar da divergência de informações apresentadas, esclarecemos que a conduta médica adotada seguiu todos os protocolos estabelecidos, em estrita observância ao ordenamento jurídico.
Reafirmamos o nosso compromisso com a vida, a ética e a responsabilidade no cuidado à saúde, permanecendo íntegros na assistência humanizada a todos os pacientes e familiares.
