Mulher que deu entrada na Santa Casa de Anápolis com quadro de aborto recebe alta e família revela próximos passos

Comunicado enviado ao Portal 6 conta que toda situação está sendo analisada e agradeceu pessoas que se solidarizaram

Gabriella Pinheiro - 05 de setembro de 2025

Fachada da Santa Casa. (Foto: Bruno Velasco / Divulgação)

Em nota enviada ao Portal 6, a família da mulher que deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis após sofrer um aborto, na quarta-feira (03), informou estar analisando o caso com cautela. A situação ganhou repercussão após um médico plantonista orientar uma enfermeira a acionar a Polícia Militar (PM), por suspeitar de que a perda do feto teria sido provocada.

À reportagem, a defesa do núcleo familiar afirmou que a paciente já recebeu alta hospitalar e que, agora, seguirá sob os cuidados da família nos próximos dias.

Eles ainda informaram que já solicitaram, junto à unidade de saúde, a cópia de todos os procedimentos e prontuários médicos adotados pela Santa Casa.

“Após análise do caso, com a cautela e responsabilidade inerentes à advocacia, os desdobramentos serão informados. Constatados prejuízos à honra, dignidade e/ou imagem, independentemente de quem os tenha causado, as medidas judiciais serão tomadas, tanto na esfera cível quanto na criminal”, diz a nota.

Ao fim, a família aproveita o momento para agradecer às pessoas que se solidarizaram com a causa.

Em contrapartida, a Santa Casa de Anápolis alegou, anteriormente, que a paciente em questão foi “prontamente admitida na unidade hospitalar” na data do ocorrido.

O hospital ainda afirmou que a conduta médica adotada seguiu todos os protocolos estabelecidos, em estrita observância ao ordenamento jurídico, e reafirma o compromisso com a vida, a ética e a responsabilidade no cuidado à saúde, permanecendo íntegro na assistência humanizada a todos os pacientes e familiares.

Leia a nota completa da família na íntegra:

Em virtude deste momento de extrema sensibilidade e dor pela perda do filho, com o aborto espontâneo ocorrido no último dia 03 de setembro de 2025, a paciente , já de alta hospitalar seguirá sob os cuidados da família nos próximos dias.

Ao paciente é concedido o direito de receber cópia de todos os procedimentos e prontuário médico, o que já estamos solicitando junto à unidade de saúde.

Após análise do caso, com a cautela e responsabilidade inerente à advocacia, os desdobramentos serão informados.

Constatado prejuízos à honra, dignidade e/ou imagem, independente de quem os tenha dado causa, as medidas judiciais serão tomadas, tanto na esfera civil, quanto na criminal.

Aproveitamos essa nota para agradecer aos que se solidarizam e alertar aos que de forma maldosa comentam inverdades podem estar cometendo crime, que poderão ser apurados.

Leia a nota do hospital:

A Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, por meio desta nota, vem a público esclarecer os fatos veiculados na imprensa, relacionados ao atendimento emergencial de uma gestante no dia 03/09/2025.

Inicialmente, informamos que a paciente em questão foi prontamente admitida na unidade hospitalar no dia

03/09/2025 e segue internada em nossa Instituição. Apesar da divergência de informações apresentadas, esclarecemos que a conduta médica adotada seguiu todos os protocolos estabelecidos, em estrita observância ao ordenamento jurídico.

Reafirmamos o nosso compromisso com a vida, a ética e a responsabilidade no cuidado à saúde, permanecendo íntegros na assistência humanizada a todos os pacientes e familiares.

