Jovem é assassinado brutalmente no bairro Calixtolândia, em Anápolis
Atacado com faca, rapaz não resistiu aos golpes e morreu ainda no local
*Matéria atualizada às 09h15 do dia 07/09/2025
Um jovem, de 23 anos, foi assassinado a facadas na noite deste sábado (06), em Anápolis.
O suspeito foi apontado como o atual namorado da ex-companheira da vítima.
Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na Avenida Califórnia, no Calixtolândia.
Testemunhas contaram que a vítima, Wallace Gustavo Santos Rocha, teria se encontrado na rua com o suposto autor.
Leia também
- Moradores se desesperam com fogo avançando sobre condomínio de luxo em Goiânia
- Vídeo flagra momento em que morador de Goiânia é brutalmente espancado por grupo de adolescentes
- Acidente de trânsito em Goiânia termina com motorista de Hillux preso após troca de socos
- Motorista é levado às pressas para o HUGO após sofrer acidente em Aparecida de Goiânia
Porém, não as investigações ainda não confirmaram se a desavença foi motivada por conta do novo relacionamento da mulher envolvida.
Wallace não resistiu e morreu ainda no local.
A cena foi isolada para o trabalho da perícia, e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Caberá a Polícia Civil (PC) investigar o caso.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!