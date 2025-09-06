Jovem é assassinado brutalmente no bairro Calixtolândia, em Anápolis

Atacado com faca, rapaz não resistiu aos golpes e morreu ainda no local

Da Redação - 06 de setembro de 2025

Caminhão do IML. (Foto: Reprodução)

*Matéria atualizada às 09h15 do dia 07/09/2025

Um jovem, de 23 anos, foi assassinado a facadas na noite deste sábado (06), em Anápolis.

O suspeito foi apontado como o atual namorado da ex-companheira da vítima.

Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na Avenida Califórnia, no Calixtolândia.

Testemunhas contaram que a vítima, Wallace Gustavo Santos Rocha, teria se encontrado na rua com o suposto autor.

Porém, não as investigações ainda não confirmaram se a desavença foi motivada por conta do novo relacionamento da mulher envolvida.

Wallace não resistiu e morreu ainda no local.

A cena foi isolada para o trabalho da perícia, e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Caberá a Polícia Civil (PC) investigar o caso.

