Funcionário de food truck que pegou fogo em Anápolis revela detalhes e estado de saúde: “estou todo queimado”

Ao Portal 6, ele afirma estar sendo medicado e que aguarda para passar por cirurgia

Gabriella Pinheiro - 06 de setembro de 2025

Imagem mostra rapaz com ferimentos e food truck que pegou fogo. (Foto: Reprodução)

Horas após um incêndio atingir um food truck estacionado na Avenida Universitária, em frente à UniEVANGÉLICA, em Anápolis, na noite de sexta-feira (05), uma das vítimas usou as redes sociais para contar detalhes do ocorrido e mostrar as queimaduras decorrentes do incidente. Ao todo, três pessoas foram atingidas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o rapaz — identificado como Nathan —, que trabalha no estabelecimento, afirmou que teve diversos ferimentos pelo corpo, como nas costas, mãos e no lado esquerdo da perna.

Devido às queimaduras, ele diz estar com dificuldades para segurar o celular e responder às demais pessoas. Na sequência, revela detalhes do que aconteceu.

“Pegou fogo onde eu trabalho. O álcool espalhou e pegou nas minhas costas. Eu, apavorado, já pulei no meio do fogo para fora. Eu estou todo queimado”, diz. Ele está internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Ao Portal 6, ele informou, neste sábado (06), que segue hospitalizado na unidade de saúde, está sendo medicado e aguarda uma cirurgia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam de forma rápida e destruíram parte da estrutura e equipamentos, como chapa de preparo de carnes, exaustor e cadeiras. A suspeita é de que o manuseio de um frasco de álcool tenha provocado o incêndio.

Imagens de celulares registram o momento em que as chamas dominam a estrutura e causam pânico em diversas pessoas que estavam no local. A Polícia Militar (PM) foi acionada e, com apoio de populares, iniciou o combate ao fogo até a chegada dos bombeiros.

Inicialmente, duas vítimas foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão e, posteriormente, transferidas para o Hugol.

Outro homem, de 54 anos, também necessitou de atendimento médico em uma unidade hospitalar em Anápolis. O caso deve ser investigado.

