Imagens impressionantes: Food truck pega fogo em frente à UniEVANGÉLICA
Vítima foi vista com as calças em chamas. Proprietário do caminhão sofreu queimaduras e precisou ser socorrido pelo Samu
Um food truck que costuma ficar estacionado em frente à UniEVANGÉLICA, em Anápolis, pegou fogo na noite desta sexta-feira (05).
Informações preliminares apontam que as chamas começaram quando o proprietário do caminhão e dois funcionários ainda estariam próximos ao veículo.
O incêndio logo assustou quem passava pelo local. Um vídeo registrado do outro lado da rua mostra quando um dos envolvidos é atingido pelas chamas.
Os colegas são vistos tentando abafar o fogo, que se espalha pelas calças da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o levou às pressas para um hospital.
Os outros dois envolvidos também teriam sofrido ferimentos e sido encaminhados até uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre a gravidade das lesões.
Também não é possível dizer, ainda, o que teria causado o incêndio no food truck.
O Portal 6 apurou que um dos funcionário sofreu diversas queimaduras, enquanto o proprietário foi atingido nas pernas e o outro trabalhador, nos braços.
Mais informações a qualquer momento.
