Imagens impressionantes: Food truck pega fogo em frente à UniEVANGÉLICA

Vítima foi vista com as calças em chamas. Proprietário do caminhão sofreu queimaduras e precisou ser socorrido pelo Samu

Natália Sezil Natália Sezil -
Vítimas sofreram queimaduras após food truck pegar fogo em frente à UniEVANGÉLICA.
Vítimas sofreram queimaduras após food truck pegar fogo em frente à UniEVANGÉLICA. (Foto: Reprodução)

Um food truck que costuma ficar estacionado em frente à UniEVANGÉLICA, em Anápolis, pegou fogo na noite desta sexta-feira (05).

Informações preliminares apontam que as chamas começaram quando o proprietário do caminhão e dois funcionários ainda estariam próximos ao veículo.

O incêndio logo assustou quem passava pelo local. Um vídeo registrado do outro lado da rua mostra quando um dos envolvidos é atingido pelas chamas.

Os colegas são vistos tentando abafar o fogo, que se espalha pelas calças da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o levou às pressas para um hospital.

Os outros dois envolvidos também teriam sofrido ferimentos e sido encaminhados até uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre a gravidade das lesões.

Também não é possível dizer, ainda, o que teria causado o incêndio no food truck.

O Portal 6 apurou que um dos funcionário sofreu diversas queimaduras, enquanto o proprietário foi atingido nas pernas e o outro trabalhador, nos braços.

Mais informações a qualquer momento.

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

