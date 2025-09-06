Surfista morre após ataque de tubarão em praia na Austrália

Apesar de ter sido resgatado da água, o surfista perdeu as duas pernas e morreu ainda na praia

Folhapress - 06 de setembro de 2025

Surfista morreu após ataque de tubarão em praia na Austrália. (Foto: Captura de Tela/Youtube/CNN Brasil)

FELIPE BRAMUCCI – Um homem de 57 morreu neste sábado (6) após um ataque de tubarão no norte de Sydney, na Austrália. Apesar de ter sido resgatado da água, o surfista perdeu as duas pernas e morreu ainda na praia.

Segundo o jornal Sky News Australia, as sirenes dispararam e assustaram os banhistas na praia de Long Reef. As equipes de emergência foram acionadas.

O incidente ocorreu entre as praias de Dee Why e Long Reef -a primeira é equipada com redes de proteção, e a segunda, não.

“Ele foi resgatado das ondas e levado para a praia; no entanto, morreu no local”, confirmou a polícia de Nova Gales do Sul em um comunicado.

Segundo as autoridades, o tubarão arrancou um pedaço da prancha de surfe. A perícia vai analisar a prancha, e o Departamento de Indústrias Primárias determinará a espécie de tubarão envolvida no acidente.

Com a tragédia, os oficiais do Comando da Área Policial de Northern Beaches isolaram a região. As praias de Manly e Narrabeen também foram fechadas temporariamente.

O último ataque fatal em Sydney ocorreu em 2022. Na ocasião, o instrutor de mergulho Simon Nellist foi morto por um tubarão-branco em Little Bay.

Em razão do ataque, o campeonato Surf Life Saving NSW cancelou todas as atividades nas praias próximas neste fim de semana.