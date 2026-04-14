Segundo cientistas, cabelos grisalhos não surgem só com a idade e podem ter função vital de proteção contra o câncer

Estudos apontam que fios brancos não surgem apenas com a idade e podem funcionar como mecanismo de defesa do organismo

Gabriel Yuri Souto - 14 de abril de 2026

(Foto: Freepik)

O aparecimento dos cabelos grisalhos costuma ser associado diretamente ao envelhecimento. No entanto, estudos recentes indicam que o processo vai além da idade e pode representar uma resposta natural do organismo para proteger a saúde celular.

Segundo pesquisas sobre a biologia capilar, o embranquecimento dos fios não ocorre apenas por falha do corpo. Na prática, o organismo prioriza a integridade do folículo piloso quando interrompe a produção de melanina, o pigmento responsável pela cor do cabelo.

Por que os cabelos ficam brancos com o tempo

A cor dos cabelos depende da melanina, produzida por células chamadas melanócitos. Com o passar dos anos, essas células reduzem a atividade. Como resultado, os fios passam a nascer sem pigmentação.

Esse processo, conhecido como canície, acontece de forma natural. Ainda assim, fatores como genética, estilo de vida e ambiente influenciam a velocidade do surgimento dos fios brancos.

Além disso, o estresse oxidativo acelera o desgaste celular. Poluição, exposição solar e envelhecimento contribuem para esse cenário, o que favorece o aparecimento precoce dos cabelos grisalhos.

Fios brancos podem atuar como proteção

A descoberta mais recente aponta um papel importante dos cabelos grisalhos. Quando o folículo piloso acumula células danificadas, o organismo ativa um mecanismo de defesa que impede a multiplicação dessas células.

Esse processo reduz o risco de crescimento descontrolado, que pode estar associado a problemas mais graves, como tumores. No entanto, ao bloquear a renovação celular, o corpo também interrompe a produção de melanina.

Como consequência, os fios passam a crescer brancos. Assim, o organismo troca a cor do cabelo pela proteção da saúde celular.

O que pode acelerar o surgimento dos grisalhos

Embora o envelhecimento seja um fator natural, alguns hábitos podem antecipar o processo. Entre eles estão o estresse emocional constante, alimentação inadequada, tabagismo e exposição solar sem proteção.

Além disso, a falta de nutrientes como vitaminas do complexo B, ferro, zinco e cobre também pode afetar a produção de melanina. Por isso, a saúde capilar depende de um conjunto de fatores, não apenas da idade.

Cabelos grisalhos exigem cuidados específicos

Os fios brancos apresentam características diferentes dos fios pigmentados. Eles costumam ser mais ressecados, porosos e com textura mais rígida.

Por isso, especialistas indicam uma rotina de cuidados com hidratação mais frequente e produtos específicos para cabelos maduros. Dessa forma, é possível manter brilho, maciez e aparência saudável ao longo do tempo.

A ciência segue avançando na busca por tratamentos que retardem o processo. No entanto, o entendimento atual reforça que os cabelos grisalhos não representam apenas envelhecimento, mas também um sinal de que o organismo está atuando para proteger o corpo.

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