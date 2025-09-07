6 expressões em inglês que todo brasileiro precisa saber (e o que significam)

Aprender essas frases ajuda não só a entender melhor a língua, mas também a se comunicar com mais naturalidade

Pedro Ribeiro - 07 de setembro de 2025

Expressões em inglês estão cada vez mais presentes no dia a dia.

Seja em filmes, músicas, redes sociais ou até no trabalho, muitas vezes nos deparamos com frases que não podem ser traduzidas ao pé da letra. E é aí que mora a confusão.

Aprender essas expressões em inglês de forma simples e prática ajuda não só a entender melhor a língua, mas também a se comunicar com mais naturalidade.

1. Break a leg

Se alguém diz isso antes de você subir ao palco, não se assuste. A tradução literal é “quebre a perna”, mas a expressão significa “boa sorte”. É muito usada em contextos artísticos, como teatro e música.

2. Piece of cake

Essa é uma das expressões em inglês mais fáceis de lembrar. Significa que algo é muito simples de fazer, como dizer “moleza” em português.

3. Hit the books

Nada a ver com bater nos livros. Na verdade, quer dizer “estudar bastante”. É comum entre estudantes que precisam revisar para provas ou exames.

4. Under the weather

Se alguém diz que está “under the weather”, não significa que a pessoa está literalmente debaixo do clima. A expressão é usada para dizer que alguém não está se sentindo bem, como quando está resfriado.

5. Call it a day

Muito usada no ambiente de trabalho. Quer dizer que uma pessoa decidiu encerrar as atividades de um dia, como quando falamos “por hoje chega”.

6. The ball is in your court

Essa expressão em inglês vem do mundo dos esportes. O significado é simples: agora a responsabilidade está com você, como quando dizemos “a bola está no seu campo”.

