Caldas Novas prorroga processo seletivo com 101 vagas e salários de até R$ 5 mil

Edital prevê oportunidades para diversos cargos, distribuídos entre unidades de assistência social, serviços de convivência e outros

Samuel Leão - 07 de setembro de 2025

Concurso público em Caldas Novas (Foto Divulgação Agência Brasil)

A Prefeitura de Caldas Novas, por meio da Secretaria Municipal de Ação Social e Melhor Idade (SMASMI), divulgou duas retificações importantes para o Processo Seletivo Simplificado. O certame visa preencher 101 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior, oferecendo salários de até R$ 5 mil.

A principal alteração, conforme a primeira retificação, é a prorrogação do período de inscrições. Os interessados agora têm até o dia 17 de setembro de 2025 para se candidatar, com atendimento presencial na sede da SMASMI, localizada na Avenida C, Bairro Estância Itanhangá I. O horário para inscrição é das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30.

A segunda retificação trouxe ajustes nos requisitos para a função de fisioterapeuta, além de modificações em subitens relacionados à pontuação e à análise de títulos. Essas mudanças visam adequar o processo e garantir maior clareza para os candidatos.

O edital prevê oportunidades para diversos cargos, distribuídos entre unidades de assistência social, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, vigilância social e abrigo municipal.

Entre as funções disponíveis, destacam-se assistente social, entrevistador social, supervisor de cadastro, digitador/orientador social, assessor jurídico, educador social, psicólogo, estatístico, sociólogo, cuidador, auxiliar de cuidador, nutricionista e facilitadores sociais em áreas como recreação, dança, teatro, artesanato, música e informática.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comprovar escolaridade compatível com a função pretendida e atender aos demais critérios estabelecidos no edital. Os profissionais selecionados atuarão em jornadas de 30 a 40 horas semanais, com remunerações que variam entre R$ 2.000,00 e R$ 5.158,34, valores que refletem a diversidade de cargos e níveis de atuação.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise de currículo e experiência profissional, seguindo os critérios de pontuação detalhados no edital. O processo seletivo terá validade de um ano a partir da homologação, com a possibilidade de ser prorrogado por igual período.