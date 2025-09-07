Humorista Jacques Vanier está sorteando a roça que construiu em Bela Vista de Goiás

Propriedade tem lago, buteco, fogão a lenha e será sorteada por meio de títulos a partir de R$ 1,99

Natália Sezil - 07 de setembro de 2025

Jacques Vanier anunciou que irá sortear roça no interior de Goiás. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

“Meus fi, minha roça pode ser sua”. Foi com essas palavras que o humorista goiano Jacques Vanier anunciou, nesta sexta-feira (05), que irá sortear a propriedade que possui em Bela Vista de Goiás, a 50 km da capital.

Lago, fogão a lenha, área de churrasqueira e “buteco” pronto são apenas alguns dos itens que estão inclusos na oferta. O imóvel ainda conta com horta, galinheiro e curral, por exemplo, além de várias árvores já cheias de frutas.

Além disso, o sortudo que conseguir a roça ainda terá direito aos móveis colocados ali. Jacques detalha que quer levar apenas “os amigos, os bichos e a nossa energia”.

Ele explicou, por meio das redes sociais, que a ação é motivada pela busca por algo maior. “Construí ela do jeitinho que eu queria, só que a roça começou a ficar pequena”, afirmou. “E eu quero começar tudo de novo”.

Agora, a vontade que tem é de passar novamente pelos processos de obras e reforma – algo que justifica pela formação em Engenharia Civil.

Sem querer apenas vender a propriedade, ele define que “queria que alguém que tem o sonho de ter a roça que nem a minha pudesse ganhar ela”.

Como participar?

Interessados em participar do sorteio podem fazer isso por meio do site Moeda Milionária.

O título para concorrer está sendo vendido a R$ 1,99. Apesar disso, a quantidade mínima de títulos que podem ser adquiridos a cada venda é 10. Quanto mais “tíquetes” comprados, mais chances de ganhar.

