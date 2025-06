Placa chama atenção com detalhes que todo goiano gostaria de saber na hora de alugar

"Atributos" destacados não deixam mentir onde é a casa mencionada

Natália Sezil - 10 de junho de 2025

Placa menciona casa que está para ser alugada na Cidade de Goiás. (Foto: Portal 6)

Imagine querer alugar uma casa em Goiás e se deparar com um anúncio super detalhado. As informações não deixam mentir em que estado fica a residência – são coisas que todo goiano gostaria de saber ao decidir onde morar.

O anúncio começa como qualquer outro: uma casa, dois quartos e espaço para colocar vários carros e motos.

Sala, cozinha e banheiro são descritos em seguidas. Pouco depois, o destaque da placa se aproxima.

O anunciante menciona quintal e muros altos, e uma longa sequência de informações sobre o que teria nesse quintal:

“Pé de caju, jaca, goiaba, limão e erva cidreira”, detalha o recado, mencionando tudo o que o próximo morador pode encontrar ao viver ali.

A cidade em questão, onde a casa está sendo alugada, é a Cidade de Goiás, tradicional município turístico que já foi o coração do estado.

Com população estimada de 24 mil habitantes, segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022, a cidade considerada de “interior” também deixa marcas no anúncio.

“Portão de ferro na entrada de correr com cadeado”, finaliza a placa, que ainda garante que a residência está “toda pintada”.

