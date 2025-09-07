Novidades da “Rua do Lazer” de Goiânia está atraindo cada vez mais pessoas

Trecho entre as Ruas 3 e 8 com Avenida Anhanguera fica interditado para carros em dias e horários específicos do final de semana e feriados

Paulo Roberto Belém - 07 de setembro de 2025

Implementação da Rua do Lazer tem trazido movimento para o Centro de Goiânia.(Foto: Reprodução/Instagram)

A ideia de repovoação das regiões centrais das cidades mais adensadas tem sido praticada atualmente. E em Goiânia, uma das possibilidades de se levar gente para essas localidades foi implementada: a Rua do Lazer. A lei “Ocupa o Centro” tem ganhando o gosto da população.

Na prática, as Ruas 3 e 8 com Avenida Anhanguera e a Avenida Anhanguera, no Centro da capital, fica interditada para carros. Isso ocorre às sextas-feiras e sábados a partir das 18h e durante todo o dia aos domingos e feriados.

No lugar dos veículos, pedestres e os frequentadores dos quatro estabelecimentos que ajudam a movimentar as tardes e noites goianienses. O portal Gazeta Culturismo repercutiu um roteiro das atrações de lá e bem próximas.

Biras Bar

Aposta em um clima jovem e descontraído com bebidas e cardápio focado em hambúrgueres, panelinhas e porções.

Seu Coutinho

Já o Seu Coutinho segue o estilo de botequim. Ele tem mesa de samba, aquela carne na tábua e bastante cerveja gelada.

Central Rock Bar

Diversificando um pouco, o “Central Rock Bar” é um ótimo destino aos amantes do rock n’ roll, oferecendo chopps, cervejas especiais e um cardápio com foco nos hambúrgueres.

Fubanga

Por lá, também tem o “Fubanga” que aposta em diversidade com shows e cardápio assinado pelo renomado chefe Júnior Marinho.

Tem como proposta atender diferentes gostos em uma mesma via, consolidando o espaço como ponto de encontro democrático.

Cinema e mais entretenimento

Bem próximo de tanta agitação da Rua do Lazer de Goiânia tem também um bom cinema para quem quer um programa mais sossegado.

Cine Ritz

O espaço foi todo revitalizado em 2024, recebendo novo sistema de projeção, som, iluminação, telas, carpetes, cortinas e poltronas, mantendo o charme clássico com tecnologia atualizada.

É considerado o último cinema de rua de Goiânia.

Zé Latinhas

O point é conhecido por receber djs para discotecagens. Aquelas músicas consideradas “bregas” são tocadas e muito. Claro, regadas a bebidinhas. Por lá, também é servido almoço.

Casa Liberté

A Casa Libertè oferece djs e shows de estilos fora do óbvio, em Goiás. Além disso, bebidas e um cardápio focado em hambúrgueres e petiscos.

