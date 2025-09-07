Novidades da “Rua do Lazer” de Goiânia está atraindo cada vez mais pessoas
Trecho entre as Ruas 3 e 8 com Avenida Anhanguera fica interditado para carros em dias e horários específicos do final de semana e feriados
A ideia de repovoação das regiões centrais das cidades mais adensadas tem sido praticada atualmente. E em Goiânia, uma das possibilidades de se levar gente para essas localidades foi implementada: a Rua do Lazer. A lei “Ocupa o Centro” tem ganhando o gosto da população.
Na prática, as Ruas 3 e 8 com Avenida Anhanguera e a Avenida Anhanguera, no Centro da capital, fica interditada para carros. Isso ocorre às sextas-feiras e sábados a partir das 18h e durante todo o dia aos domingos e feriados.
No lugar dos veículos, pedestres e os frequentadores dos quatro estabelecimentos que ajudam a movimentar as tardes e noites goianienses. O portal Gazeta Culturismo repercutiu um roteiro das atrações de lá e bem próximas.
Biras Bar
Aposta em um clima jovem e descontraído com bebidas e cardápio focado em hambúrgueres, panelinhas e porções.
Seu Coutinho
Já o Seu Coutinho segue o estilo de botequim. Ele tem mesa de samba, aquela carne na tábua e bastante cerveja gelada.
Central Rock Bar
Diversificando um pouco, o “Central Rock Bar” é um ótimo destino aos amantes do rock n’ roll, oferecendo chopps, cervejas especiais e um cardápio com foco nos hambúrgueres.
Fubanga
Por lá, também tem o “Fubanga” que aposta em diversidade com shows e cardápio assinado pelo renomado chefe Júnior Marinho.
Tem como proposta atender diferentes gostos em uma mesma via, consolidando o espaço como ponto de encontro democrático.
Cinema e mais entretenimento
Bem próximo de tanta agitação da Rua do Lazer de Goiânia tem também um bom cinema para quem quer um programa mais sossegado.
Cine Ritz
O espaço foi todo revitalizado em 2024, recebendo novo sistema de projeção, som, iluminação, telas, carpetes, cortinas e poltronas, mantendo o charme clássico com tecnologia atualizada.
É considerado o último cinema de rua de Goiânia.
Zé Latinhas
O point é conhecido por receber djs para discotecagens. Aquelas músicas consideradas “bregas” são tocadas e muito. Claro, regadas a bebidinhas. Por lá, também é servido almoço.
Casa Liberté
A Casa Libertè oferece djs e shows de estilos fora do óbvio, em Goiás. Além disso, bebidas e um cardápio focado em hambúrgueres e petiscos.
