Português que já morou em Anápolis gera polêmica após oferecer dinheiro por “cabeça” de brasileiros
Ministério Público foi notificado e deve se manifestar nos próximos dias
Recentemente, viralizou nas redes sociais o vídeo de um português identificado como João Oliveira, que ofereceu pagar 500 euros a quem entregasse “a cabeça de um brasileiro” em Portugal, “cortada rente ao pescoço”. Porém, uma reviravolta interessante apurada pelo portal Midia Ninja aponta que João já morou em Anápolis.
Mesmo após a repercussão do vídeo, o homem manteve a produção de conteúdos ofensivos, desta vez atacando mulheres brasileiras, a quem chamou de “quenga” e “prostitutas”.
Ele também desafiou autoridades portuguesas, que eram marcadas nos comentários por internautas indignados.
De acordo com o portal, João já morou em Anápolis, tendo inclusive se casado na cidade, no ano de 2011.
As redes sociais dele indicam apoio ao partido Chega, de extrema direita, o mesmo que já foi anteriormente exaltado pelo bilionário Elon Musk.
De acordo com a jornalista Stefani Costa, o Ministério Público foi notificado e deve se manifestar nos próximos dias. O português também perdeu o emprego na padaria em que trabalhava, em Aveiro, que divulgou nota condenando sua conduta.
Brasileiros formam a maior comunidade estrangeira em Portugal e, segundo autoridades locais, são os que mais sofrem discriminação.
português oferece 500 euros pela cabeça de brasileiros que vivem em Portugal.
isso reflete as políticas xenofóbicas e racistas que hoje saem do Parlamento e ganham força nas ruas pic.twitter.com/XNYgAdzP12
— Stefani Costa (@sttefanicosta) August 30, 2025
