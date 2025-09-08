Paciente cai no golpe do falso médico ao receber alta em hospital de Goiânia e perde mais de R$ 4 mil

Após perceber o que tinha ocorrido, vítima procurou a polícia para denunciar o estelionato

Davi Galvão - 08 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de corredor de hospital. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 46 anos, denunciou ter sido vítima do golpe do falso médico após um período de internação no Hospital Mater Dei, em Goiânia, levando um prejuízo de mais de R$ 4 mil.

A vítima procurou a Polícia Civil (PC) e relatou que, no mesmo dia em que recebeu alta, ainda no começo deste mês, recebeu uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que se identificou como um médico que trabalhava na unidade.

Assim, foi feita uma ligação na qual o golpista disse que a paciente não deveria sair do hospital porque seria preciso passar por uma nova avaliação médica, chegando até mesmo a pedir o telefone de um acompanhante.

Em seguida, o “médico” informou que havia ocorrido complicações e, portanto, seria necessária a realização de exames adicionais em caráter de urgência, não cobertos pelo plano de saúde.

Achando que se tratava de um pedido legítimo, uma vez que o golpista sabia sobre a alta hospitalar além dos dados pessoais, a vítima acreditou e pediu ao marido que realizasse duas transações para a chave pix indicada, totalizando o valor de R$ 4,1 mil.

Foi somente após passar o dinheiro que a paciente e a família perceberam que não havia ocorrido nenhuma complicação e que o hospital não tinha solicitado nenhum pagamento, de modo que procuraram as autoridades.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Mater Dei para questionar o sigilo de dados dos pacientes, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

Atualização às 12h37 de segunda-feira (08)

Confira a nota do hospital, na íntegra:

O Hospital Premium – MD Goiânia esclarece que este suposto médico, não faz parte de seu Corpo Clínico.

Reiteremos que não realizamos cobranças por WhatsApp, SMS ou outros aplicativos de mensagem. Toda comunicação oficial com pacientes e familiares ocorre exclusivamente pelos canais institucionais do Hospital.

O Hospital cumpre rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e adotamos medidas técnicas e administrativas voltadas à segurança das informações de seus pacientes. Orientamos internamente, para que os pacientes não realizem pagamentos fora dos canais oficiais. Em caso de mensagens suspeitas, a recomendação é não responder, bloquear o contato e comunicar imediatamente a instituição.

