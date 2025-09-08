Anapolino lança revista em quadrinhos e se consolida como destaque no segmento

Evento de lançamento será realizado no dia 21 de setembro, às 16h no Armazém Barba Club, no Centro de Anápolis

Samuel Leão - 08 de setembro de 2025

Pedro Gomides irá lançar a revista em um evento, realizado no Centro de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Com um arcabouço de produções já consolidado no campo das Revistas em Quadrinhos e Zines, além de contar com ilustrações em vários âmbitos artísticos e literários e projetos culturais, Pedro Gomides, artista visual anapolino, lança a revista “Tabaréu Comix Nº 1” pela editora Mmarte.

Depois de fazer parte do projeto Santana das Antas, revista em quadrinhos que resgatou estórias da fundação e crescimento de Anápolis, ser autor da “História da Cannabis em Quadrinhos”, pela editora Vista Chinesa, Pedro se estabelece como um dos maiores expoentes do segmento em Goiás.

Com um senso de humor, no mínimo, peculiar, absurdo e irremediavelmente efetivo, Gomides traz uma estética de HQ de super-herói sob o nome Tabaréu, expressão usada para descrever algo como “soldado inexperiente”, com um sentido interiorano de caipira.

“Daaris e Marlene” e “Infeliz da Mariquinha” são outras duas histórias presentes na revista, a primeira entra no campo da ficção científica no universo canábico, enquanto a segunda resgata um modelo mais raiz de quadrinhos brasileiros.

O lançamento será realizado no dia 21 de setembro, às 16h no Armazém Barba Club, no Centro de Anápolis. O evento ainda vai contar com live painting, que são pinturas realizadas ao vivo, expositores, “comes e bebes” e palco aberto.

Corrente solidária

Parte da arrecadação do evento será direcionada para o tratamento de Fernando Henrique, mais conhecido como “Índio”, jovem de Anápolis que estudava na Universidade Estadual de Anápolis (UEG) mas acabou tendo que se afastar para tratar um quadro de esclerose múltipla.

Os interessados em ajudar podem contribuir através de doações pelo Pix, através da chave 02618571185.