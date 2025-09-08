Cortes de carne além do patinho que estão ganhando espaço, segundo açougueiros

Profissionais indicam opções saborosas, mais versáteis e que têm caído no gosto dos consumidores

6 carnes econômicas para comprar no açougue e manter o congelador cheio carnes de segunda
(Foto: Captura de tela/YouTube/Adilson Figueira)

O patinho sempre foi um dos cortes mais procurados pelos brasileiros, especialmente em receitas do dia a dia.

Mas, de acordo com açougueiros, outros cortes vêm ganhando espaço e conquistando cada vez mais espaço na mesa das famílias.

1. Acém

Mais barato e versátil, é ótimo para carnes de panela, refogados e até moído.

2. Coxão duro

Apesar de fibras mais firmes, fica macio em ensopados e cozidos de longo preparo.

3. Fraldinha

Muito saborosa, ideal para churrasco e assados.

4. Maminha

Tem textura macia e sabor marcante, usada tanto no forno quanto na brasa.

5. Peito bovino

Perfeito para cozidos, sopas e receitas que pedem cozimento lento.

6. Paleta

De custo acessível, é indicada para guisados, ensopados e até para moer.

Segundo os açougueiros, a procura por esses cortes cresceu porque os consumidores têm buscado variar as receitas e encontrar opções mais econômicas, mas sem abrir mão do sabor.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

