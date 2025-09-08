Cortes de carne além do patinho que estão ganhando espaço, segundo açougueiros
Profissionais indicam opções saborosas, mais versáteis e que têm caído no gosto dos consumidores
O patinho sempre foi um dos cortes mais procurados pelos brasileiros, especialmente em receitas do dia a dia.
Mas, de acordo com açougueiros, outros cortes vêm ganhando espaço e conquistando cada vez mais espaço na mesa das famílias.
1. Acém
Mais barato e versátil, é ótimo para carnes de panela, refogados e até moído.
2. Coxão duro
Apesar de fibras mais firmes, fica macio em ensopados e cozidos de longo preparo.
3. Fraldinha
Muito saborosa, ideal para churrasco e assados.
4. Maminha
Tem textura macia e sabor marcante, usada tanto no forno quanto na brasa.
5. Peito bovino
Perfeito para cozidos, sopas e receitas que pedem cozimento lento.
6. Paleta
De custo acessível, é indicada para guisados, ensopados e até para moer.
Segundo os açougueiros, a procura por esses cortes cresceu porque os consumidores têm buscado variar as receitas e encontrar opções mais econômicas, mas sem abrir mão do sabor.