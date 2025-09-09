Morador flagra descarte de lixo em área pública e repreende descartadores: “sai de longe e vem jogar lixo aqui”

Leitor do Portal 6 disse que já denunciou situação e disse que teme que local vire point negativo

Paulo Roberto Belém - 09 de setembro de 2025

Dupla foi flagrada descartando lixo de um utilitário. (Foto: Reprodução)

Um vídeo enviado por um leitor ao Portal 6 flagrou o exato momento em que dois homens embarcados em um utilitário descartam o que seria lixo em uma área pública localizada no bairro São Carlos, região Norte de Anápolis.

Nas imagens registradas no início da noite desta segunda-feira (08), Ledmiltom Martins chega a repreender os descartadores. “Cidadão sai lá de longe, vem jogar lixo aqui e ainda apela comigo”, disparou, dizendo que foi insultado por eles.

Em contato com o denunciante, ele disse à reportagem que a área em questão é caminho de volta para casa e que é comum ver no local materiais descartados. “Geralmente jogam à noite, mas esse ainda era dia”, comentou.

Leadmilton ainda disse que já fez denúncia na Postura, recebendo a recomendação da Polícia Militar (PM), a quem procurou primeiro. “Se não tomarmos providências, vai acabar virando lixão”, se preocupa.

Diante da situação, a reportagem procurou a Prefeitura de Anápolis, buscando saber se os responsáveis já haviam sido autuados e qual a recomendação nesses casos.

Em nota, a Administração Municipal informou que está “adotando as providências cabíveis para a cobrança dos responsáveis da área pela limpeza executada”. Também disse que a demanda será encaminhada à Fiscalização Ambiental.

Quanto ao descarte de resíduos, a Prefeitura orientou aos moradores que o local adequado para destinação de entulhos é o Aterro Sanitário de Anápolis. Cada CPF pode descartar até uma tonelada por dia, sem custos.

A partir deste limite, a pessoa precisa contratar uma empresa devidamente licenciada para a coleta, transporte e destinação correta dos resíduos.

“Ressaltamos que o descarte clandestino de lixo, entulhos ou quaisquer resíduos em áreas públicas ou privadas sem a devida autorização constitui crime ambiental, sujeito à pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa”, finaliza a Prefeitura.

