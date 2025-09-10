6 utilidades surpreendentes do ventilador que quase ninguém conhece

Descubra como um simples acessório do cotidiano pode trazer benefícios incríveis no dia a dia

Magno Oliver - 10 de setembro de 2025

(Foto: Captura de Tela / Bem Estar / Rede Globo)

O ventilador é um dos utilitários domésticos mais presentes nos lares brasileiros, principalmente nos dias quentes e abafados.

No entanto, poucas pessoas sabem que ele vai muito além da função de refrescar uma casa, pois com alguns truques simples, é possível aproveitar ele de maneiras criativas, práticas e úteis, transformando a rotina e otimizando tarefas do dia a dia.

6 utilidades surpreendentes do ventilador que quase ninguém conhece

1. Reforço para churrascos

Em churrasqueiras manuais, o ventilador é um aliado que pode ajudar muito, podendo intensificar o fogo, facilitando o acendimento e acelerando o preparo dos alimentos. Outra boa opção também é usar um secador de cabelos.

2. Para secagem rápida de roupas

Também é um bom utilitário no auxílio a tarefas domésticas, principalmente na hora de lavar as roupas. Posicionar o ventilador próximo

às peças úmidas acelera a secagem, ideal para dias chuvosos ou moradias com pouca ventilação.

3. Reduzir odores de ambientes

Surgiu um mau cheiro na cozinha, no quarto, na sala? Saiba que colocar o aparelho próximo a janelas ajuda a renovar o ar e eliminar cheiros desagradáveis com maior eficiência. O segredo é posicionar o ventilador próximo da janela.

4. Espantar mosquitos e insetos

O ventilador também é uma ótima ferramenta para ajudar a espantar mosquitos e insetos. O vento constante que ele emite dificulta o voo de mosquitos, sendo uma alternativa natural para afastar esses insetos sem produtos químicos. Basta ligar e posicionar em uma direção específica onde eles estejam incomodando bastante.

5. Resfriar eletrônicos aquecidos

Também pode ajudar a resfriar eletrônicos que aquecem a estrutura física por conta das altas temperaturas. Direcionar o ventilador para computadores, videogames ou roteadores evita superaquecimento e aumenta a vida útil dos aparelhos. É um bom truque para utilizar em dias quentes ou que o aparelho esteja com superaquecimento notável.

6. Auxiliar na secagem de pisos

Sim, ele também é uma boa ferramenta na hora da limpeza doméstica. Depois de limpar a casa, usar o ventilador acelera a evaporação da água e evita manchas em superfícies mais delicadas. Você higieniza e já deixa tudo bem sequinho em tempo recorde.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!