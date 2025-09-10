Com salas lotadas, estreia de filme de Demon Slayer promete movimentar geeks de Anápolis

Filme será exibido tanto no Cinemais quanto no Cine Prime já nesta quinta-feira (11)

Davi Galvão - 10 de setembro de 2025

Filme de Demon Slayer será exibido em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A tão esperada estreia do filme de Demon Slayer – Castelo Infinito, que acontece nesta quinta-feira (11), já está movimentando os fãs anapolinos ansiosos para conferirem a continuação da saga nas telonas.

A alta demanda pôde ser acompanhada através da reserva de ingressos pelo site do Cinemais, que inclusive abriu a semana apenas com três sessões disponíveis, mas o número já cresceu para cinco, todas em 2D, sendo uma delas legendada.

Para a estreia, inclusive, a sessão das 21h (legendado), havia apenas 10 assentos ainda disponíveis na checagem realizada pelo Portal 6 na manhã desta quarta-feira (10), enquanto na exibição das 18h20 restavam apenas oito. Para os outros horários, ainda há uma maior disponibilidade.

Nos dias que seguem, ao menos até sábado (13), a procura até o momento também é considerável, com sessões já reservadas pela metade.

Não foi possível conferir a demanda no Cine Prime, uma vez que os sistemas do cinema se encontravam indisponíveis.

Os ingressos para o filme já podem ser adquiridos diretamente nos estabelecimentos ou de forma online.

Sobre Demon Slayer

Demon Slayer acompanha a história de Tanjiro Kamado, um jovem gentil que vê sua família ser brutalmente assassinada por demônios, sobrevivendo apenas a irmã mais nova, Nezuko, que é transformada em uma dessas criaturas.

Determinado a salvar a irmã e vingar sua família, Tanjiro ingressa no Corpo de Caçadores de Demônios, enfrentando inimigos poderosos e desvendando mistérios sobre a origem dos demônios e habilidades especiais conhecidas como Respirações.

O Castelo Infinito é um dos últimos arcos a serem adaptados para o audiovisual e conta com um lançamento mundial em diversas sessões ao redor do globo.

O mangá do qual se baseia o anime vendeu mais de 150 milhões de cópias mundialmente, tornando-se um dos mais vendidos da história, enquanto o filme Demon Slayer: Mugen Train se tornou a maior bilheteria da história do Japão, arrecadando mais de 40 bilhões de ienes (aproximadamente 300 milhões de dólares).

