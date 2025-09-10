Com salas lotadas, estreia de filme de Demon Slayer promete movimentar geeks de Anápolis

Filme será exibido tanto no Cinemais quanto no Cine Prime já nesta quinta-feira (11)

Davi Galvão Davi Galvão -
Filme de Demon Slayer será exibido em Anápolis. (Foto: Divulgação)
Filme de Demon Slayer será exibido em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A tão esperada estreia do filme de Demon Slayer – Castelo Infinito, que acontece nesta quinta-feira (11), já está movimentando os fãs anapolinos ansiosos para conferirem a continuação da saga nas telonas.

A alta demanda pôde ser acompanhada através da reserva de ingressos pelo site do Cinemais, que inclusive abriu a semana apenas com três sessões disponíveis, mas o número já cresceu para cinco, todas em 2D, sendo uma delas legendada.

Para a estreia, inclusive, a sessão das 21h (legendado), havia apenas 10 assentos ainda disponíveis na checagem realizada pelo Portal 6 na manhã desta quarta-feira (10), enquanto na exibição das 18h20 restavam apenas oito. Para os outros horários, ainda há uma maior disponibilidade.

Ingressos para sessões das 21h (acima) e 18h20 (abaixo) estão quase totalmente esgotados. (Foto: Reprodução)

Ingressos para sessões das 21h (acima) e 18h20 (abaixo) estão quase totalmente esgotados. (Foto: Reprodução)

Nos dias que seguem, ao menos até sábado (13), a procura até o momento também é considerável, com sessões já reservadas pela metade.

Não foi possível conferir a demanda no Cine Prime, uma vez que os sistemas do cinema se encontravam indisponíveis.

Os ingressos para o filme já podem ser adquiridos diretamente nos estabelecimentos ou de forma online.

Leia também

Sobre Demon Slayer

Demon Slayer acompanha a história de Tanjiro Kamado, um jovem gentil que vê sua família ser brutalmente assassinada por demônios, sobrevivendo apenas a irmã mais nova, Nezuko, que é transformada em uma dessas criaturas.

Determinado a salvar a irmã e vingar sua família, Tanjiro ingressa no Corpo de Caçadores de Demônios, enfrentando inimigos poderosos e desvendando mistérios sobre a origem dos demônios e habilidades especiais conhecidas como Respirações.

O Castelo Infinito é um dos últimos arcos a serem adaptados para o audiovisual e conta com um lançamento mundial em diversas sessões ao redor do globo.

O mangá do qual se baseia o anime vendeu mais de 150 milhões de cópias mundialmente, tornando-se um dos mais vendidos da história, enquanto o filme Demon Slayer: Mugen Train se tornou a maior bilheteria da história do Japão, arrecadando mais de 40 bilhões de ienes (aproximadamente 300 milhões de dólares).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias